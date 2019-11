Román habló ya como político y le contestó al todavía Presidente después de la conferencia de prensa que dio horas atrás. Dijo que los actuales dirigentes lo lastimaron mucho y que el Tano fue el que lo echó del club y lo obligó a retirarse fuera de Boca.

LOS PALOS DE RIQUELME A ANGELICI

-"No mire lo que dijo Angelici, pero me lo contaron y me imagine que iba a decir eso".

-"Se manejan siempre igual, cuando yo no renovaba el contrato era el quilombo del dólar y el blue, siempre la misma estrategia".

-"Cuando yo estaba en Boca de jugador, ¿quién fue el que votó en contra mío? Yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca y a mí me empujaron para que me retire en Argentinos. A mí me lastimaron, pero a mi familia más".

-"¿Quién fue el que dijo que acá en Boca Riquelme no vuelve más?"

-"Tengo un poquito de orgullo, un poco me quiero. A mí un poco me lastimaron, pero a mi familia la lastimaron más".

-"Si el domingo la gente no canta va a ser porque no la dejaron".