Directo. A Román le salió el fanático de Boca y chicaneó al eterno rival con el descenso.

Si había una palabra más que autorizada que faltaba para hablar de la Superfinal perdida por Boca ante River era la de Juan Román Riquelme. El ídolo "xeneize" brindó una entrevista al programa Fox Sports Radio y dejó varias frases contundentes. "No es lo mismo jugar un partido por ganar una Copa que uno por no descender. Me parece que es mucha la diferencia. Es difícil opinar porque nosotros nunca tuvimos que estar en ese lugar, ni vivimos esa situación. Espero que nunca nos toque". Román respondió así a una consulta sobre si esta final fue el partido más importante en la historia de River.



Y remarcó que la diferencia entre el campeón y el subcampeón de la Copa Libertadores estuvo en detalles, más allá del 3-1 definitivo: "Tampoco me vendan que el otro equipo es una maravilla. Tiene un grandísimo jugador como Nacho Fernández, que es un jugador diferente. El partido iba a los penales si no nos expulsaban un jugador -por Barrios-. Tampoco pensemos que nos ganó Guardiola, no nos cagar... a bailes. Boca perdió porque defendió mal. Si en una final te hacen cuatro o cinco goles es difícil ganar", puntualizó.



Por último, el exenganche fue claro cuando se le pidió comparar a Carlos Bianchi con Gallardo: "No hay dudas de que Gallardo se transformó en un técnico muy importante para su club y su historia, pero nosotros tuvimos al técnico más grande de la historia del fútbol argentino de todos los tiempos, sin dudas. Un entrenador que solamente ganó 4 Copas Libertadores y 3 Copas del Mundo. Cómo lo vas a comparar con esos 7 títulos".