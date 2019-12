Juan Román Riquelme, quien sería el encargado del fútbol de Boca si la lista que encabeza Jorge Ameal triunfa en los comicios del domingo, dijo ayer que "ya tenemos al director técnico y a varios refuerzos" y que serían anunciados el lunes "después de ganar las elecciones". "Queremos cambiar todo en Boca para volver a darle al hincha la seguridad de que los partidos importantes los volveremos a ganar. Nos molesta que River festeje tan seguido, aunque no tengo problemas en reconocer que es un gran equipo y que tienen un gran entrenador", señaló Riquelme.



En diálogo con Jorge Rial en América TV, Román fue consultado sobre el futuro de Carlos Tevez en caso de ganar la fórmula Ameal-Mario Pergolini: "Carlitos es un ídolo del club y a los ídolos hay que cuidarlos. Puede darle cosas a Boca y hablaremos con él después de que ganemos", expresó. También contó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo llamó "para que me juntara con Angelici", pero precisó que "le dije que se reuniera con mi representante, conmigo no".