Dicen que lo que el fútbol genera en las personas no es comparable con ninguna otra sensación en el mundo. Exagerada afirmación o no, el encuentro entre Juan Román Riquelme y un fanático deja en claro que lo que emana la pelota no está tan lejos de aquella apreciación. El vicepresidente de Boca protagonizó un hecho cargado de emotividad que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En horas donde el Xeneize convive con el terremoto que significó la dura sanción de la Conmebol por los incidentes del Atlético Mineiro, la filmación del diálogo entre Román y un hincha llamado Franco emocionó a miles de usuarios que no dudaron en compartir la escena. “Hola amigo, ¿cómo va? ¿bien? ¿Me dejás que te regale una camiseta?”, arrancó el encuentro el actual directivo del club de La Ribera, que brilló en el pasado dentro del campo de juego.

�� Franco cumplió su sueño y pudo conocer a Román. ¡Qué lindo es ser de Boca! ��



�� @Tato_Aguilera pic.twitter.com/N4DSAcPq1W — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) October 9, 2021

Riquelme, que previamente había saludado a los familiares con un apretón de manos, se agachó para dialogar con el simpatizante que no pudo ocultar su emoción cuando tuvo a su ídolo frente a frente. “¿Sos bostero como yo no? ¡Así me gusta!”, le dijo el líder del Consejo de Fútbol justo antes de emocionarse.

Al ver que caían unas lágrimas por las mejillas de Franco, Román lo ayudó a limpiarse al mismo tiempo que se sinceró: “No me llore campeón, que me vas a hacer llorar”. El ex jugador de 43 años rápidamente se paró y le propuso sacarse una foto, mientras le acomodaba el regalo que le había preparado: una camiseta titular con el 10 y su nombre. “Se me pone a llorar el campeón y me va a hacer llorar”, repitió Riquelme al mismo tiempo que lo besaba. “¿Querés que nos saquemos una foto con todos los jugadores que están allá? ¿Los hago venir? ¿Lo puedo llevar para allá un poquito?”, consultó el vice.

Luego del encuentro, también aparecieron las prometidas fotos tanto la individual como la grupal con algunas de las glorias que hoy están en la estructura del club como Hugo Ibarra, Roberto Pompei, Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado, entre otros.