El delantero colombiano Sebastián Villa subrayó que Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de fútbol del club "no le contestan" y adelantó, en su regreso a la Argentina, que espera resolver pronto su situación.

"No hablé con nadie del cuerpo técnico, Riquelme y el Consejo de Fútbol no me contestan", expresó Villa, de 25 años, en declaraciones efectuadas a los medios de prensa en el aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, a donde arribó pasadas las 7 procedente de Bogotá. El delantero surgido del Deportes Tolima regresó a la Argentina luego de una extensa licencia de 20 días que le otorgó Boca y con permiso de la Justicia ya que está implicado en una causa por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, para atender problemas personales y luego de haber dejado de entrenarse con el plantel. "Fui a Colombia por un problema de salud de mi madre, que afortunadamente está bien y eso es lo más importante. Voy a cumplir con el aislamiento social y mis representantes buscarán la mejor solución para mi futuro luego de todo lo que ha pasado. Tengo contrato con Boca", añadió Villa.