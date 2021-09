Juan Román Riquelme habló por primera vez tras la salida de Miguel Russo como entrenador de Boca Juniors. El vicepresidente xeneize y máximo responsable del Consejo de Fútbol del club contó que no le costó tomar la decisión de echarlo, aunque fue muy agradecido y remarcó que con el experimentado DT “los resultados fueron excelentes”.

Asimismo, aseguró que “es el momento indicado” para Sebastián Battaglia y habló de la situación de Sebastián Villa, quien deberá retornar a los entrenamientos en las próximas horas. En diálogo con ESPN, el ídolo de la institución también se refirió al futuro del club, a la selección argentina y presagió el futuro de Lionel Messi, entre otros temas.

A continuación, las frases más destacadas de Riquelme:

Selección:

“Juega Messi y es obligación ver el partido”.

El despido de Russo:

“Estoy mucho más feliz de lo que me imaginaba. Cuando lo fuimos a buscar a Miguel estábamos convencidos y nos ayudó mucho. No nos equivocamos. Nos dio muchas alegrías. Los resultados fueron excelentes, pero fue una decisión que se tomó con mucha calma. Creemos que este es el momento indicado para Sebastián (Battaglia). Tomé esa responsabilidad y nosotros estamos para tomar decisiones. Tenemos la suerte de que Miguel dijo que sí y ahora estamos con Sebastián. Entendemos que todos los días (los medios) tienen que hablar dos horas todos los días de Boca Juniors, las cosas son muy simples y estamos acostumbrados.

La elección de Battaglia:

“Es el sueño de todos los nenes que llegan a nuestro club. Es lindo verlo ahí y es parte de la historia de nuestro club. Llegó desde chico, vivió en Casa Amarilla, jugó, se preparó para ser entrenador y estamos convencidos de que este es el momento de él. Es una persona que mantiene una línea y lo conozco hace más de 20 años. Lo estamos disfrutando mucho y conoce nuestro club. No tenemos dudas de que él va a disfrutar mucho y nosotros también”.

”El día del partido contra Banfield fue muy importante, ya que al ver a los chicos del club fueron todos los entrenadores de Inferiores a ver ese partido. Se dijo que trabajaban en el club porque eran amigos míos. Ese día fue maravilloso porque vi a todos los entrenadores con mucha tranquilidad porque se dieron cuenta del gran trabajo que hacen. Los entrenadores de Inferiores hacen un trabajo de maravilla”.

La situación de Sebastián Villa:

“Está transitando sus días de aislamiento y cuando lo termine se tiene que presentar a entrenar. Creo que tiene que volver el lunes porque el sábado y domingo no hay entrenamientos. Él tiene contrato con nuestro club por muchos años y las cosas son normales. Si quiere jugar en Boca, hay que preguntárselo a él. Nosotros somos un club serio y lo agarramos con deuda y nosotros no vamos a fundir al club. Cuido más al club que a mi familia y lo hago con mucha felicidad y mi familia está contenta. Ojalá que Villa cumpla con las obligaciones que él tiene. ¿Alguna vez escucharon de nosotros que Villa está a la venta? Es muy simple, no hay que darle muchas vueltas Él puede decir una cosa, otro jugador otra, pero nosotros lo que podemos decir es que en este año y medio estamos al día con todo el mundo. Nadie de nuestro club salió a decir que Villa estaba a la venta ni nadie salió a decir que hubo una oferta del Brujas”.

“No lo vi agarrar los botines. Tuve una charla con él y con su representante. Le manifesté lo que piensa el club y mientras el club cumple con todas sus obligaciones, él debe cumplir con las suyas y por eso le mandamos un telegrama para que se presente a entrenar. Él está acá y el libro de pases ya se cerró. Él hace un año y medio que está en el club y le mejoramos el contrato. Ojalá que haya aprendido y que las obligaciones las tiene que cumplir. Nuestro club es muy serio y cumplimos con todo y los meses le vamos a cumplir. Está claro: él le faltó el respeto al club, a la camiseta, a los compañeros”.

Edwin Cardona y su ausencia en la serie ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores:

“Cardona fue el único jugador de nuestro equipo que no tuvo vacaciones. Jugó las semifinales de la Copa de la Liga, al otro día viajó con su selección para jugar por las Eliminatorias y luego a la Copa América. Un poco lo entiendo. Nosotros estábamos muy ilusionados en la pretemporada porque Pavón, Briasco y Villa estaban jugando de maravilla. A mí me gustaba jugar a la pelota, yo no me quería perder ningún partido. Tenemos al mejor jugador del mundo y todos los 23 de diciembre está en su casa con su familia en Rosario y el 3 de enero estaba en España jugando por la Copa del Rey, contra un equipo de Tercera división y el siguiente contra el Real Madrid”.

Lionel Messi:

“Estamos todos ilusionados con verlo disfrutar con Neymar y con Mbappé. Si el PSG no ganan la Champions, ahora no la ganan más. Creo que gana la Champions con el PSG y luego vuelve al Barcelona para retirarse”.

Dirigente:

“Un día mi hijo Agustín me dijo: ‘tenés que volver a Boca’. Yo amo a mi club y logramos lo que soñé durante seis años y se está viendo día a día. El predio (Ezeiza) está cada día más lindo”.

Las inferiores de Boca Juniors y su visión de Aaron Molinas:

“Solo le falta el hotel para que quede mejor. Es la primera vez que los chicos de Inferiores tienen tantas oportunidades. Ahora van a ver que Medina o Almendra no tienen el nivel del comienzo, pero hay que llevarlos de a poco. Ese bajón nos agarró a todos. No los podemos decir que porque jugaron 20 minutos bien no los vamos a tocar”.

“A Molinas hay que esperarlo unos 20 partidos. Hay que cuidarlo y darle tiempo, como todos los chicos. Nosotros vamos a cuidarlos mucho y no tenemos que dejarnos llevar por lo que se dice en la tele y en la radio. Estamos muy agradecidos con los grandes que cuidan mucho a los chicos como Rojo y Cali”.

Eliminación en la Copa Libertadores:

“Hemos jugado con el favorito de la Copa y en el sorteo estaban todos preocupados y le tocó a Boca. Me preocupó cómo quedamos afuera. Competimos muy bien y veremos cuando termine todo esto veremos qué pasa y las decisiones de la Conmebol y esperemos que no sea gran cosas”.

El juego de Boca Juniors:

“Soy el vicepresidente del club y los responsables del fútbol son Bermúdez, Delgado y Cascini. Después tenemos un entrenador que conoce mucho a nuestro club y confiamos en él y en su cuerpo técnico. Creemos que el equipo va a jugar de la mejor manera. Queremos ser protagonista”.

Qué piensa de Carlos Bianchi:

“Nosotros con Bianchi hemos jugado más partidos malos que bueno, pero lo que pasa es que la gente se acuerda de los partidos importantes. Para ganar tenés que hacer algo mejor que el rival. Bianchi para nosotros es todo: nos enseñó mucho, a respetar el club, a los hinchas, llegar primero al entrenamiento y si querías llegar antes que él tenías que estar a las 5 ó 6 de la mañana. No nos podemos comparar con Bianchi con lo difícil que está ganar una Copa Libertadores. Le ganamos al Real Madrid y luego ganamos otra Libertadores, eso hoy es imposible. Bianchi es el mejor técnico en la historia del fútbol argentino”.

Su partido de despedida en Boca:

“Va a ser raro porque será la última vez que voy a entrar en la cancha. Por más que vaya a la cancha, no será lo mismo. A veces tengo ganas y otras que se tarde un poco más. Quiero que se haga y que la gente lo disfrute mucho”.

Su madre:

“Es muy hincha de nuestro club. Cuando tuve la posibilidad de ir a River me dijo ‘mirá que si vas a River, yo nunca te voy a ir a ver’. Creo que soy el hijo preferido de ella, no me lo va a decir, pero creo que es así”.

Lo que le dijo su hijo:

“Salió más bostero que todos. Estaba muy ilusionado con la Copa. Nosotros también, pero nos tomamos todo con mucha calma. Se puso un poco nervioso cuando tuvo que ir a declarar por la denuncia que le hicieron (por estar sin protocolo en el palco de Boca Juniors)”.Posibles incorporaciones: “Nos gusta Ávalos, Roger Martínez, Borja, Cavani y Di Santo. El Consejo está trabajando muy bien hablando con muchos representantes y futbolistas”.

El juvenil Barco:

“Es técnicamente muy bueno y los chicos lo quieren mucho. Nosotros tenemos que ir cuidándolo mucho. A veces en Reserva juega o no. Es un chico de 17 años y a veces uno lo pone y le terminamos haciendo un mal. No tenemos dudas de que tiene mucho futuro y no tenemos dudas que lo veremos jugar bien por mucho tiempo. Pero es un nene, hay que llevarlos con calma. Él tiene la obligación de jugar en la Reserva y de quedarse los sábados a ver a los chicos de su categoría. Él juega bien como Vega y estamos muy contento y queremos ayudarlo”.

La vuelta del público a los estadios en Argentina:

“Necesitamos que la gente vuelva. La gente de Boca transformó en nuestro estadio en una cosa única y ellos son los culpables. No hay otra cancha igual y es lo único que le podemos ofrecer a Cavani”.

La renovación del vínculo de Edwin Cardona:

“Tiene un préstamo hasta el 30 de diciembre y hasta ese fecha veremos si se lo vamos a renovar”.

El futuro de Pavón:

“Tiene contrato con nosotros hasta junio del año que viene. Cuando él vino de los Estados Unidos dijo cosas feas de nosotros y hace poco dijo que le gustó cómo trabaja nuestro club. Para mí sería un placer poder conocer al padre de Pavón porque nunca lo pude conocer. Lo hemos atendido de la mejor manera de la lesión del tobillo. El tiempo siempre pone las cosas en su lugar”.

Su función como dirigente en Boca:

“Vuelvo a las doce de la noche a mi casa. Disfruto mucho de verlo a Blas (Giunta) que me ayudó mucho cuando llegué a Boca y verlo bien de que hace su trabajo. Es maravilloso estar en el predio todos los días y ver cómo trabajan. Que sepan los hinchas que los entrenadores de las Inferiores trabajan muy bien”.

Las llegadas de Briasco y Rolón:

“Llegaron y demostraron estar a la altura de Boca. Jugaron tres finales de una y lo hicieron bien. Estamos muy contentos con ellos”.”Hay jugadores que juegan bien siempre como el Pulga Rodríguez, Marcos Rojo, Enzo Pérez, Juan Ramírez”.

El juego de Almendra:

“Juega a otra cosa. Si quiere jugar en la Selección lo va hacer y si quiere jugar en Europa también. Tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros”.