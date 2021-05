Luego de un fin de semana colmado de contratiempos, con 15 ausencias por coronavirus y caída por penales en el Superclásico ante Boca, River sigue sufriendo los estragos del brote interno y ayer se confirmaron cinco casos nuevos que hacen tambalear al equipo de cara al duelo con Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores.

River, además, todavía no sabe si podrá sumar a la lista un arquero (Leonardo Díaz) y encima tendría la baja de Enzo Pérez, quien no pudo terminar el Superclásico ante Boca por una contractura muscular. Igualmente, el Millonario había definido jugar mañana debido a que no hacerlo por decisión propia le conllevaría una sanción muy importante como ser desclasificado automáticamente. Todo esto se discutía y definía en tal sentido anoche al cierre de la edición en una reunión de la dirigencia y los abogados del club, encabezados por el presidente, Rodolfo D"Onofrío.

Entrada la tarde del lunes, se conocieron los contagios de Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán (titulares el domingo en la Bombonera) y Fabián Londoño Bedoya, que se suman a la extensa lista que se conoció el sábado.

Debido a la falta de disponibilidad de un arquero, River intentará lograr una habilitación especial de la Conmebol para poder sumar al joven Leonardo Díaz, quien debutó ante Boca sin tener contrato profesional ni un partido atajado en Reserva, aunque la respuesta de las autoridades del fútbol sudamericano es una incógnita, teniendo en cuenta que el Millonario lejos estuvo de aprovechar los 50 jugadores que se permitían inscribir para esta edición de la Libertadores.

Por el momento, River no realizó ninguna presentación para que le habiliten el arquero. Sí, ayer hubo una reunión entre las máximas autoridades del club y la decisión que tomaron es que se presentarán a jugar con Independiente Santa Fe. A la espera de la aprobación o no de la Conmebol en relación a la situación del arquero, Gallardo podría poner este equipo: Leonardo Diaz (si lo habilitaran); Jonathan Maidana, Tomás Lecanda, Héctor Martínez; Milton Casco, Enzo Pérez (entre algodones), Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Alvarez; Agustín Fontana. Estos nombres se le sumará, en caso de estar en condiciones, Felipe Peña Biafore. Ahí, River al menos llegaría a tener 11 jugadores en el campo, pero podrían ser menos si Díaz no puede atajar y Pérez se queda afuera por la lesión.

Van zafando

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, y sus principales ayudantes de campo, Matías Biscay y Hernán Buján, dieron negativo en los testeos realizados ayer. Por ahora, el Muñeco viene esquivando contagiarse del coronavirus.

Primer contrato

El arquero de River, Leonardo Díaz (foto), pasó sin escalas de ser suplente en la Reserva, categoría en la que aún no debutó, a atajar de titular en un Superclásico ante Boca sin siquiera tener contrato profesional. Su actuación en la Bombonera sorprendió tanto que hasta generó que en redes sociales los hinchas del Millonario pidan que se le haga firmar un vínculo con el club. A sus 21 años, Díaz está en una edad bisagra para su carrera: o rubrica su primer contrato como profesional con River o se va libre a probar suerte en otro lado. El brillante desempeño que tuvo ante el Xeneize podría ayudar a que la firme llegue, aunque parece que todo depende de lo que se lo pueda incluir o no en la lista de la Copa Libertadores. Hasta hace un par de días, la continuidad del pibe en el club de Núñez parecía realmente complicada porque, entre otras cosas, tenía adelante suyo a los cuatro arqueros que hoy están infectados.