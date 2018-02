No levantar cabeza. El equipo de Marcelo Gallardo no sale de su pozo futbolístico y ayer perdió por 1-0 en su visita a Vélez en Liniers. El equipo de Gabriel Heinze consiguió tres puntos vitales para lograr su gran objetivo: la permanencia en Primera División.

River perdió anoche como visitante con Vélez por 1 a 0, en partido de la 17ma fecha de la Superliga. El único gol del encuentro, desarrollado en el estadio José Amalfitani y arbitrado por Mauro Vigliano, fue anotado por Lucas Robertone a los 25" del complemento.



El "Millonario", que está a 21 puntos del líder (Boca, que hoy podrá tomar mayor distancia y con el que el 14 de marzo definirá la Supercopa Argentina), sufrió la expulsión de Enzo Pérez a los 20" del segundo tiempo.



Vélez asumió la iniciativa con un dibujo 4-2-3-1 que a veces mutó en un 4-3-3 bien definido, con Bouzat por derecha y Vargas por izquierda.



Al equipo de Gabriel Heinze le salió bien el plan, porque maniató a un River timorato que desprendió poco a los laterales, no tuvo juego por el medio y dependió de alguna incursión de Pratto y, en menor medida, Scocco.



Y aunque no tuvo demasiado peso ofensivo, el local fabricó las únicas chances claras de los 45 minutos iniciales.



A los 22", Vargas la mandó por arriba del arco tras un córner; un minuto más tarde Zárate sacó un remate apenas desviado; y a los 35" Armani demostró sus condiciones de arquero para "club grande" con una atajada a lo "Pato" Fillol ante un cabezazo de Robertone.



River mejoró con los ingresos de Mora (sobre todo) y Ponzio y también sumó el aporte de De la Cruz pero, a la larga, volvió a ser un equipo falto de juego, al margen de algunos errores arbitrales que en las fechas recientes le fueron perjudiciales.



El equipo de Marcelo Gallardo tuvo una chance muy clara con un tiro libre de Mora que pegó en el travesaño, pero la expulsión del mendocino Enzo Pérez, más la progresiva ambición de los de Heinze, lo terminaron condenando.



Así, a los 25" y luego de una gran jugada del "Monito" Vargas, Robertone encontró la pelota en el centro del área y con un potente derechazo superó el esfuerzo de Armani y Pinola para decretar el 1 a 0, su primer gol en Primera.



Salvo un remate de Ponzio que se desvió en Pinola y casi se mete, River no generó ocasiones para el empate y la derrota lo hundió más en la crisis. Para Vélez, en cambio, los tres puntos (merecidos, por cierto) le dieron aire fundamental en su pelea por alejarse de la zona roja de los promedios.



LOS OTROS DE LA FECHA



Defe ganó y busca entrar a una copa

Defensa y Justicia dio otro paso en su pelea por meterse en zona de clasificación a las copas internacionales, al vencer ayer como local a Patronato de Paraná por 1 a 0. El único tanto del encuentro, desarrollado en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela, fue anotado por Nahuel Molina a los 30m de la segunda etapa.



Con la victoria, Defensa llegó a las 25 unidades, dos más que Patronato, que a la vez de seguir tomando distancia de la zona de descenso también busca meterse en la zona de copas.



A su vez, Lanús y Rosario Central igualaron ayer 1 a 1. Lautaro Acosta (14m.ST) abrió el marcador para Lanús e igualó Maximiliano González (17m.ST), en el partido jugado en el estadio Néstor Díaz Pérez. La igualdad final no tuvo objeción porque en todo fueron parejos los dos conjuntos.



Por su parte, al cierre de la edición jugaban Atlético Tucumán y Tigre.