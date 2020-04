La pandemia del coronavirus está cambiando metodologías en todo el mundo y los captadores de talentos de River tuvieron que sumarse a esta forzada transformación. Como el aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación del COVID-19 no les permite a los especialistas del club trasladarse por todo el país para realizar las tradicionales pruebas en campo, los chicos tendrán la posibilidad de mostrar sus cualidades a la distancia y en forma virtual. Para ello, tendrán que enviar un video de menos de cinco minutos a través de WhatsApp, con nombre y apellido, categoría y puesto.

Esta será una primera instancia, la típica primera prueba que luego se profundiza con una evaluación más rigurosa. Por eso, el comunicado que emitió River en el sitio oficial aclara que "en caso de que el captador de talentos a cargo considere la posibilidad de una evaluación cuando la situación (la cuarentena, claro) se normalice, el Área de Captación se contactará por esta misma aplicación de mensajería".

Lógicamente, antes de que esta idea concebida entre Gustavo Grossi, coordinador del fútbol infantil y juvenil de River, y los captadores fuera aprobada, hubo dudas: a través de un video de cinco minutos es difícil determinar las condiciones de un chico. Y esos videos también pueden estar muy bien editados. Ante esta situación, Pedro González, aquel puntero derecho integrante del plantel que condujo Ángel Labruna en 1975 para cortar la racha de 18 años sin títulos, y hoy captador del club de Núñez, asegura que sí se puede.

"Nosotros ya veníamos viendo videos que nos llegan a través del celular o la computadora. Es parte de nuestro trabajo. Pero ahora habrá que agilizarlo. Y pienso que sí se puede determinar a través de un video si un chico tiene condiciones", comentó González.

Y así lo explicó: "Yo no me fijo en los goles que hace el chico. No me interesa ver los goles. A mí lo que me interesara es ver cómo trabaja en la cancha. Su forma, su personalidad, su técnica, su inteligencia. No me gusta el velocista, me gusta el que gambetea. Y ahí se puede observar la técnica, la gambeta corta que pueda tener. Me gusta el jugador que intenta y resuelve, una y otra vez. Ahí se ve la personalidad. También si se muestra como opción de pase permanentemente, si se hace cargo de la pelota, qué hace con ella. Y si es inteligente para moverse, para buscar los espacios. Todo eso se puede ver a través de un video".

Pedro González está a cargo junto a Bruno Quintero del Interior de la Provincia de Buenos Aires. Antes del parate por el coronavirus habían ido a 9 de julio, Bragado, Chivilcoy y Mercedes. Ahora tendrán que ver a los chicos por videos y seleccionar a aquellos que, luego de que las actividades se normalicen tras la pandemia, puedan ser observados en el campo de juego.

El método habitual que venía realizando River para captar jugadores era con tres pruebas diferentes en un determinado lugar, y los jugadores seleccionados de cada una de esas pruebas eran convocados a una instancia superior en una ciudad más grande. De ahí los que quedaran (generalmente no más de cuatro) iban a alguno de los predios que el club posee, en Ezeiza o en Hurlingham según correspondiera, para entrenarse y ser probados con el plantel de la categoría correspondiente. Y ahí, los encargados de los juveniles, con Grossi a la cabeza, definían.

¿Cómo sería el procedimiento ahora? Cada uno de los chicos que manden su video debe hacerlo a alguno de los contactos que figura en el sitio oficial de River (riverplate.com.ar), de acuerdo a la ciudad en la que viva, ya que están divididos por zonas: Patagonia; Córdoba; Santa Fe; Mendoza, San Juan y San Luis; Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero; Mesopotamia; Interior de la Provincia de Buenos Aires; Ciudad de Buenos Aires; Noroeste; y Conurbano Bonaerense. Cada una de las diez regiones tiene un número específico. Luego, esos videos serán analizados por diez captadores (de los veinte que tiene River), que habitualmente están a cargo de la observación de niños y jóvenes.

Las estadísticas que llevan en River marcan que la mayor cantidad de chicos aptos para jugar en el club surgen de Capital Federal, el Interior de la Provincia de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Fundamentalmente este último. Anualmente se prueban más de 50 mil chicos de distintas partes del país. También de otras partes de Sudamérica, como Uruguay, Paraguay, el Sur de Brasil y Colombia. Allí también River tiene captadores. Por lo tanto, esperan recibir miles y miles de videos.