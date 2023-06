La tragedia sacude al fútbol argentino. El partido entre River Plate y Defensa y Justicia, correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional, fue suspendido debido al fallecimiento de un simpatizante, quien habría saltado al vacío desde la tribuna Sívori alta hacia la media, así lo informó el club mediante un comunicado oficial.

Después de que Fernando Rapallini terminara anticipadamente el encuentro, River emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido conjuntamente con el Comité de Seguridad en el fútbol.

"El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que, en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad.

La tribuna Sivori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado. Los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes. Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba".

Enseguida, se confirmó que el hincha fallecido se llamaba Pablo Marcelo Serrano, de 53 años, integrante de la Filial Morón del club (la hija del hombre que murió fue a otro sector del estadio). Y River, poco después, agregó de manera también oficial: "En este día de profunda tristeza, River Plate acompaña a los familiares y seres queridos de Pablo Marcelo Serrano, socio e hincha del Club fallecido durante el partido de esta tarde", expresa el comunicado.

En tanto que Alberto Crescenti, director del SAME, expresó: "Murió en el acto por un traumatismo gravísimo. Se cayó desde aproximadamente 15 metros, no hubo un empujón. No hubo nada para hacer, lamentablemente. Con la autopsia se sabrá realmente si tenía una lesión previa o si murió producto de la caída. Era un hombre y tenía pelo largo". Por su parte, Rapallini (árbitro del partido) manifestó: "En un momento escuché que en la tribuna cantaban para que paráramos el partido. Nos dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmada la muerte. Cuatro o cinco minutos después nos avisaron que había fallecido, por eso los organismos de seguridad me avisaron de que se suspendía el partido".

EL DRAMÁTICO RELATO DE UN TESTIGO

“Se escuchó un golpe seco, como una explosión”. Con esas palabras, Federico —hincha de River— describió el dramático momento en el que un simpatizante murió sobre los escalones de la tribuna popular del estadio Monumental tras caer desde la tribuna Sívori alta. “Yo estaba en la Sívori baja, en la nueva popular, y se escuchó una explosión, como si hubieran tirado un petardo. Como una explosión”, relató el joven en diálogo con TN. “Yo estaba a 20 o 30 metros”, detalló.

“Lo que vi es que estaban pidiendo ambulancias y que se suspenda el partido porque era grave”, continuó Federico en su descripción del dramático momento que terminó con la muerte del hincha. “Uno que tiene año de cancha, cuando ve esto, te impacta”, comentó

“Se estaba jugando el partido, yo estaba mirando. Lo único que escuché fue un boom”, enfatizó el joven simpatizante sobre lo ocurrido. “Después, la gente empezó a pedir que paren el partido porque se había caído un hincha desde la vieja popular hacia la nueva”.

“La asistencia médica tardó muy poco tiempo”, aclaró Federico. “Retumbó directamente contra el piso y se escuchó un golpe seco”, insistió el joven sobre la caída del hincha, quien se habría saltado al vacío.