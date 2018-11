A cobrar. Gastón Fernández, de Estudiantes, remata el tiro libre que se desvía en la barrera y decreta el único tanto del partido en cancha de Quilmes. El Millonario sufrió su segunda caída en fila de visitante en la Superliga.

River, que preservó a algunos titulares para la primera final de la Copa Libertadores del sábado próximo ante Boca, cayó ayer ante Estudiantes de La Plata 1 a 0, por la 11ma fecha de la Superliga.



Gastón Fernández (5m.ST) de tiro libre -y con desvío en Ignacio Fernández- marcó el único gol del encuentro disputado en el estadio de Quilmes, con el arbitraje de Fernando Echenique, para sellar su tercera victoria consecutiva.



De esta forma, se cumplió nuevamente aquella "ley del ex" que marca en el fútbol que un jugador le anota a su anterior club.



Empezó mejor el "Pincha", que llegó a los 7m. con un remate de Mariano Pavone que se fue desviado.



A los 19m. abandonó la cancha Ignacio Scocco con una molestia (contractura muscular en el gemelo derecho, según el parte oficial) y Estudiantes volvió a tener una chance a los 27m., con una combinación de Fernández con Lucas Rodríguez, pero el remate no llevó riesgo para Germán Lux.



River respondió cuando Gonzalo Martínez tomó la pelota y probó desde lejos, pero Mariano Andújar respondió bien.



En el final del primer tiempo Iván Erquiaga habilitó a Fernando Zuqui y su remate fue atajado por Lux abajo; y en el contragolpe desbordó Julián Álvarez pero su centro no llegó a ser conectado por Lucas Pratto.



En el complemento River tuvo una chance clara, con un tiro de Santiago Sosa desde el borde del área que se fue apenas arriba.



No obstante en ese primer cuarto de hora el local tuvo dos chances para aumentar pero Lux le sacó un mano a mano a Mariano Pavone y después un tiro de la "Gata" Fernández desde lejos.



En al última media hora los dirigidos por Marcelo Gallardo manejaron la pelota pero no tuvieron claridad para llegar hasta el arco rival. Juan Fernando Quintero y Fernández probaron desde media distancia pero sin puntería.



A los 38m. un buen remate de "Tití" Rodríguez se fue por arriba y en la respuesta un tiro de Álvarez fue atajado en gran forma por Andújar.



Fueron detenidos 40 hinchas ayer por efectivos de la policía bonaerense tras diferentes incidentes que se produjeron en las inmediaciones del estadio de Quilmes, donde Estudiantes derrotó a River.



De acuerdo con lo comunicado por el departamento de prensa de la A.Pre.Vi.De. (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) 15 espectadores fueron aprehendidos por intentar el acceso a la cancha con entradas falsas, mientras que los restantes 25 lo fueron por resistencia a la autoridad.



En la puerta 6 del estadio Centenario, en uno de los ingresos de los simpatizantes de River, se registraron forcejeos entre simpatizantes y efectivos policiales, cuando un miembro de la hinchada "millonaria" buscó arrebatarle un handy a un oficial bonaerense.



Los agentes policiales redujeron al hincha, se produjo un tumulto y esa circunstancia fue aprovechada por otros simpatizantes para ingresar al estadio sin mostrar su correspondiente boleto.



La Guardia de Infantería realizó disparos al aire con la intención de controlar el alboroto.



Los detenidos fueron conducidos a la Comisaría 3ra. De Quilmes.





River perdió solo dos partidos en la Superliga, ambos por 0-1. Frene a Colón y Estudiantes.

CLAVES

Disminuido

River tuvo un rendimiento mediocre en el choque ante Estudiantes como visitante, en buena medida entendido porque la mayoría de sus jugadores titulares fueron reservados para la gran definición ante Boca por la Copa Libertadores.

Madurez

De a poco, Estudiantes va encontrando la forma ideal para jugar los partidos difíciles ante equipos grandes como el caso de River. Los dirigidos por Leandro Benítez demostraron ayer que pueden dar pelea al sumar la tercer victoria en fila.

Deuda

Siempre los torneos locales en la gestión de Marcelo Gallardo fueron su punto débil. Esta Superliga, por ahora, parece seguir con esa tendencia del entrenador ya que se encuentra en la novena ubicación y a siete puntos del líder, Racing.