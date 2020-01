River venció como visitante a Godoy Cruz por 1-0, en un partido correspondiente a la 17ª fecha de la Superliga. El Millonario se quedó con una victoria fundamental en Mendoza y es el único puntero que tiene el campeonato a falta de seis jornadas para el final.



El equipo que dirige Marcelo Gallardo tomó la iniciativa desde el arranque y, más allá de algún intento de su rival, dominó de inicio a fin. Los cinco defensores en cancha fueron durante casi todo el tiempo una línea de tres, con Gonzalo Montiel y Milton Casco incorporados a la posición de mediocampistas.



El Millonario abrió el marcador a los 15 minutos de juego, con un cabezazo esquinado de Matías Suárez. Todo había comenzado con un tiro libre de Nicolás De la Cruz que rebotó en la barrera y un desborde por izquierda del uruguayo para encontrar a uno de los dos hombres de ataque que incluyó el Muñeco.

Con la ventaja en el marcador, River se agrandó y marcó grandes diferencias en el juego que no pudo trasladar en el resultado. Primero lo tuvo Casco con un remate que salió cerca, después Rodrigo Rey se lo sacó a Montiel y más tarde apareció el autor del gol y también Robert Rojas con frentazos desvaídos.



En el complemento las cosas no cambiaron demasiado: el Millonario continuó con los ataques para liquidarlo, pero falló una y otra vez. La mínima diferencia en el marcador dejó abierto el suspenso hasta el final, con un Gallardo muy molesto por las chances desperdiciadas y el nerviosismo de la gente.



Los de Núñez lo tuvieron con un remate de Rojas a la salida de un corner, también con dos oportunidades de un errático Rafael Santos Borré y un tiro libre de Nacho Fernández que dio en el travesaño. El dueño de casa solo probó con centros y pudo igualarlo en una del ingresado Marcelo Freites.



La victoria dejó a River como único líder de la Superliga y eso es lo que más le importa al Muñeco, más allá de su fastidio por no haber cerrado el trámite. En la otra vereda, Godoy Cruz registró su tercera caída consecutiva y continúa en una flojísima temporada que lo tiene en el último lugar de la tabla.