Futuro y presente. Palacios es uno de los distintos donde nace todo el fútbol que juega River. Hoy será clave ante Estudiantes de Caseros buscando otra final.

River, con la inminente final de la Copa Libertadores en la mente de todos, jugará hoy ante Estudiantes de Buenos Aires con el objetivo alcanzar un lugar en la definición de la Copa Argentina y poder cortar la "paternidad" que sufre ante el equipo de Caseros, al que no pudo ganarle en el corto historial de tres partidos. Esta semifinal se jugará desde las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisado por TyC Sports.



La restante semifinal también se jugará hoy entre Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, desde las 17, en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna, en La Rioja, con Patricio Loustau como referí.



El 23 del actual River jugará ante Flamengo, en Lima, en la final de la Libertadores, en pos de su quinto título continental y en medio de la expectativa que provoca en propios y extraños, el equipo de Marcelo Gallardo tiene que enfrentar esta chance de alcanzar la final e intentar ser campeón de la Copa Argentina por tercera vez.



River no se guardará nada y sus mejores elementos estarán en el Kempes aunque en cada pelota estará en juego el futuro, porque cada jugador "Millonario" sabe que una lesión a nueve días del encuentro ante los cariocas significaría seguramente la cancelación del viaje a Lima.



No obstante, tampoco sería aconsejable jugar esta semifinal con un muleto, limitando las posibilidades de llegar a la final y por otra parte con un equipo titular sin actividad y con menos ritmo futbolístico durante 13 días, tras perder ante Rosario Central por la Superliga en Núñez.



Estará en el banco de suplentes el colombiano Juanfer Quinteros, quien sólo sufrió un golpe en el gemelo ante Rosario Central, descartando una lesión en el soleo que hasta lo hubiese puesto en dudas para la final de la Libertadores.



Enfrente de este River campeón de América estará una especie de "sombra negra", un Estudiantes de Buenos Aires al que nunca pudo vencer en las tres ocasiones en que jugaron e incluso lo eliminó en 16vos de final de la Copa Argentina 2013.



En el Metropolitano de 1978 jugaron dos veces. En cancha de Chacarita el "Pincha" le ganó 1-0 y en el desquite en el Monumental empataron 2-2. Después de 35 años volvieron a enfrentarse en la Copa Argentina y en Catamarca Estudiantes dio la nota y eliminó a River 1-0 con tanto de Pablo Ruiz.



Estudiantes compite en el torneo Nacional tras ascender en la pasada temporada. Inició el certamen con seis triunfos seguidos, una racha notable, pero luego el equipo de Diego Martínez decayó de manera alarmante y de los pasados 18 puntos sólo ganó tres, aunque aún sigue en zona de clasificación para el reducido.



River llegó a la semifinal tras eliminar a Argentino Merlo (3-0), Gimnasia de Mendoza (1-1 y penales), Godoy Cruz (1-0) y Almagro (2-0), mientras que Estudiantes superó a Tigre (3-0), Arsenal (3-2), Real Pilar (1-1 y penales) y Colón (2-2 y penales).



Un noviembre más que intenso en el horizonte de River Plate que hoy enfoca a la Copa Argentina, mirando a Lima donde irá a buscar otra Copa Libertadores en apenas 9 días más.

Con Gallardo, la Banda de Núñez fue campeona de esta Copa en 2017 y 2018.

Goleador. José Sand es la carta ganadora de un Lanus que quiere ser finalista.

El rival se conoce en La Rioja

Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero definirán hoy en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja a uno de los finalistas de la Copa Argentina, y el ganador enfrentará al que se imponga en el encuentro entre River y Estudiantes de Buenos Aires. El partido se disputará desde las 17.10, será arbitrado por Patricio Loustau y televisado por la señal de cable TyC Sports.



Lanús, dirigido por Luis Zubeldía, llega a la semifinal en un muy buen momento en la Superliga, donde pese a caer en la última fecha en el clásico barrial ante Banfield sigue siendo uno de los punteros del torneo junto a Boca y Argentinos Juniors.



Repleto

Las entradas que se habían puesto a la venta en el estadio Mario Alberto Kempes para los simpatizantes de River Plate para el partido de esta noche frente a Estudiantes de Caseros, por la semifinal de la Copa Argentina, quedaron agotadas. Así, el Kempes lucirá colmado por más de 55.000 espectadores