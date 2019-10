Genio y figura. Rafael Santos Borré encaminó el triunfo para River en apenas un par de minutos en el complemento.

River se impuso ayer por 2-0 ante Patronato, de Paraná, con dos goles del delantero colombiano Rafael Santos Borré, en un encuentro disputado en el estadio Monumental y válido por la novena jornada de la Superliga.

Los tantos del jugador colombiano fueron anotados a los 13 y 15 minutos de la segunda etapa.

A raíz de la victoria el conjunto "Millonario" quedó ubicado en el tercer lugar de la tabla con 17 unidades. Durante la primera etapa River dominó el partido, manejó la pelota, pero no encontró espacios para quebrar a Patronato que, bien plantado, cerró las proyecciones de los laterales contrarios.

Con paciencia, el local fue en busca de gol, pero no lo logró a lo largo de la primera parte.

A los nueve minutos, no pudo definir el colombiano Borré dentro del área, ya que el defensor Matías Escudero lo anticipó y en el rebote el arquero Matías Ibáñez se lo tapó a Matías Suárez. Dos minutos después, Ibáñez le contuvo un tiro libre al mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz.

Patronato jugó muy concentrado y atento a cualquier equívoco de River. Así fue que a los 12min. llegó con un disparo del atacante Cristian Tarragona e inquietó con el paraguayo Gabriel Ávalos, mientras que su chance más directa fue con un disparo del lateral izquierdo ex River (y Boca) Bruno Urribarri.

River encontró en el segundo tiempo el último pase y la jugada filtrada que le permitió abrir el marcador a los 13, tras un pase de Exequiel Palacios a Matías Suárez, que desbordó y sacó un centro para el gol del colombiano Santos Borré. Sin embargo, quedó la duda instalada por una aparente posición adelantada del cordobés al momento de recibir el pase de Palacios, que hoy cumplió 21 años.

Dos minutos más tarde hubo otro tanto con el sello característico de este equipo: tras varios toques sucesivos entre Ignacio Fernández, Matías Suárez y Nicolás De la Cruz, éste habilitó a Borré para el segundo con una definición precisa. Ahí, el partido se terminó para siempre.



Regreso

Leonardo Ponzio estuvo ayer en el banco de suplentes de River luego de superar una dolencia física en su aductor derecho, aunque finalmente no ingresó ante Patronato. El volante recibió una ovación de los hinchas de River cuando pisó el césped y quizá tenga minutos el viernes por la Copa Argentina.

LA VISIÓN DEL MUÑECO

"El equipo sigue funcionando"

Pasa. Matías Suárez, atacante de River, elude la marca de un rival de Patronato. En el Monumental, la Banda se prendió en la Superliga.

Luego de una nueva victoria de sus dirigidos, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, analizó que "el primer tiempo estuvo cerrado, nos costó entrar. Hicimos el intento los primeros quince. Ellos se acomodaron. En el segundo tiempo volvimos a ser nosotros. Empezamos a encontrarle el tiempo al partido. Cuando hicimos el gol, nos acomodamos bastante bien y jugamos a nuestro nivel".

Consultado sobre la actuación del goleador, Rafael Santos Borré, lo ponderó con que "bien por Rafa. El equipo sigue funcionando bien".

En la previa al partido, al DT se lo consultó sobre los elogios que hizo esta semana Pep Guardiola hacia él con que "es uno de los mejores entrenadores del mundo, no entiendo cómo la FIFA no lo nomina cada año para estar entre los tres mejores". "Leí lo que dijo Pep y es un orgullo muy grande que alguien de su jerarquía hable así de uno. Lo admiro mucho y siempre tengo la idea de alguna vez poder charlar con él. A nivel futbolístico, hizo cosas muy importantes y a mí me gusta reunirme con ese tipo de personas. Ojalá se pueda dar algún día", afirmó el DT, quien transita su quinto año al frente del Millonario a lo largo de los cuales obtuvo nada menos que dos Copa Libertadores y una Copa Sudamericana, más una serie de títulos que lo llevaron a ser el más ganador en la historia de River.





