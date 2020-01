River venció a Independiente por 2 a 1 en el postergado de la fecha 14 de la Superliga y alcanzó a Argentinos en la cima luego de un partido intenso, cambiante y de resultado incierto hasta el último minuto. El colombiano Rafael Santos Borré, por dos para River, y Silvio Romero para Independiente, ambos son los máximos artilleros del torneo con 10, fueron los goleadores.

Independiente terminó con diez jugadores por expulsión de Alexander Barboza, ex River, y no jugará ante Boca en la próxima fecha en la Bombonera.

El clásico fue de ida y vuelta. Independiente, con el debut de Lucas Pusineri como entrenador, salió con todo en ataque, y Franco Armani privó al "Rojo" del primer gol cuando salvó con el pie el remate de Leandro Fernández a los dos minutos de juego. River se acomodó en la cancha con una línea de cinco en defensa. Milton Casco se transformó en el mejor futbolista en el primer tiempo. Sus proyecciones fueron un problema para Independiente y de un quite suyo nació el gol de Borré, quien culminó de cabeza una contra letal. El gol fue un impacto para Independiente, que se desarmó tácticamente. Los cuatro delanteros iniciales se perdieron en cancha y River hizo su juego. Apenas comenzó la segunda parte, Silvio Romero desnudó falencias en la defensa de River y de cabeza puso el empate al minuto, algo que River sintió mucho. De repente los de Pusineri dominaron, se plantaron en área rival y de no haber sido por Armani, clave en las tapadas ante Barboza y Pablo Pérez, hubiese pasado al frente en el marcador. El partido sufrió un quiebre con la expulsión de Barboza en una infracción a Borré que no generaba peligro. Su salida desacomodó a Independiente y el ímpetu ya no fue el mismo. Independiente tardó en acomodarse, cuestión que River observó con el jugador menos pensado: Paulo Díaz. El chileno, de partido irregular en la marca, generó un pase profundo que Borré no desperdició en el área con un remate al ángulo superior derecho. A partir de ahí River se fortaleció con los cambios de Gallardo, aguantó con oficio e Independiente, con uno menos, no se reencontró con su mejor versión. El debut de Brian Martínez (20 años), a pura gambeta, le dio ilusión al "Rojo" de Avellaneda, pero no alcanzó.

River en la próxima jornada jugará como visitante ante Godoy Cruz. A falta de siete fechas, Gallardo y su River van por el máximo título doméstico, esquivo a lo largo de sus cinco años de mandato.



Chau sequía



River cortó ayer una mala racha en la gestión de Marcelo Gallardo como entrenador ante Independiente en Avellaneda. La Banda acumulaba tres derrotas y un empate, entre torneo local y Copa Libertadores, frente al Rojo de visitante. De hecho, no había convertido ningún tanto en esa condición.