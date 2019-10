De festejo. Los jugadores de River buscan el abrazo triunfal luego de uno de los goles ante Colón. El Millonario ganó con autoridad y momentáneamente alcanzó la línea de Boca y Argentinos.

River Plate se dio el gusto de llegar a la punta de la Superliga, aunque sea de manera provisoria, luego de ganarle anoche con justicia a Colón de Santa Fe por 2-1, tras un buen partido que cerró la jornada de adelanto de la fecha del torneo. Hoy, Argentinos jugará ante Talleres y mañana Boca lo hará frente a Lanús, siendo estos los dos únicos equipos que pueden superar el puntaje de los millonarios.



El primer tiempo fue entretenido por lo que propuso River pero, como le faltó efectividad en los metros finales, fue decayendo el nivel de juego. El Millonario quería pero no podía. Colón ni siquiera quería.



Las más claras que tuvo el equipo del Muñeco Gallardo se dieron al principio y al final de la etapa. La primera se dio después de una triangulación que terminó con un centro de Suárez que De la Cruz no pudo conectar. Y la segunda, cuando el propio Suárez tiró apurado ante Burián y la pelota rozó el palo. Enfrente, el mismo Casco cometió un claro penal que Lamolina interpretó que no había sido falta, cuando resultó todo lo contrario.



Las emociones llegaron rápido en el segundo tiempo. Es que a los 7", Suárez escapó por la izquierda, desbordó y sacó un centro preciso hacia el otro costado. De la Cruz la agarró de primera y venció con categoría a Burián. Estaba claro que cuando River tuvo eficacia, encontró la diferencia.



En los minutos posteriores, River empezó a florearse con toques de primera y precisión y se hizo dueño del partido.



Recién a los 16", llegó Colón. Lo tuvo Morelo pero le faltó un suspiro.



Y apenas dos minutos después, River llegó al segundo. Un fuerte tiro de Quinteros, ya en cancha, que Burián atajó con lo justo pero la dejó ahí, fue aprovechado por Santos Borré que la mandó al fondo del arco en colaboración con el arquero.



El panorama se le simplificó aún más al Millonario porque no sólo el segundo gol desanimó a Colón sino porque le dio más seguridad en el juego ofensivo al local.



Hasta que a los 35 minutos Colón llegó al descuento casi sin proponérselo. Es que Sparza desbordó a Montiel y tiro un centro al medio. Martínez Quarta la tocó y descolocó por completo a Armani. El descuento hizo que la emoción volviera. Pero no hubo tiempo para más y River logró una victoria merecida para subirse a la punta de la Superliga.





Una luz. Matías Suárez mostró toda su velocidad y con centros suyos River siempre llevó peligro, para terminar ganando.

A los "primos"

En todo momento del partido de anoche, la hinchada de River cantó sobre el logro del pasaporte a la final de la Libertadores eliminando a Boca. Todo fue colorido y cánticos que hasta parecieron hacer olvidar el partido mismo que su equipo jugaba con los santafesinos.