Celebró. El Millonario fue muy superior en el primer tiempo y en el segundo liquidó la historia ante la lepra rosarina. El objetivo de clasificar a la Copa Libertadores está cada vez más cerca.

River Plate venció a Newell’s por 4 a 2 en el Monumental en un encuentro válido por la 21ra fecha de la Superliga Argentina de Fútbol de Primera División. El ‘Millonario‘ superó 4-2 al elenco rosarino con tantos de Martínez Quarta, Matías Suárez, Cristian Ferreira e Ignacio Scocco (de penal), el descuento lo había marcado Alexis Rodríguez. De esta manera, el equipo de Gallardo dio un paso más ante su gente y sueña con clasificar a la Copa Libertadores 2020.



A los tres minutos de juego Lucas Martínez Quarta apareció en soledad por el punto penal para meter un potente cabezazo que terminó dentro del arco con cierta complicidad del arquero Alan Aguerre. El 1-0 le dio la tranquilidad a River que manejó el encuentro. Veinte minutos más tarde, y luego de desperdiciar dos ocasiones, el ‘Millonario‘ estiró la ventaja gracias a la irrupción de Matías Suárez. Todo se originó gracias a un desborde de Camilo Mayada por el sector derecho y un posterior centro pasado que aprovechó el ex Belgrano en el segundo palo. Hubo una leve e ínfima reacción a los 33 minutos de la primera etapa. Una mala salida de Robert Rojas y la presión de Mauro Formica fueron las piezas que iniciaron la situación: el ‘Gato‘ jugó con Francisco Fydriszewski y éste habilitó a Alexis Rodríguez que definió por abajo de Franco Armani para descontar.

Inmediatamente, el joven Cristian Ferreira se hizo cargo de un tiro libre desde el sector izquierdo y sacó un remate rasante al primer palo, que infló la red tras una mala reacción de Aguerre poniendo el 3-1 para el local.



El ‘Millonario‘ no le encontraba la vuelta al complemento, pero tampoco lo padecía. Marcelo Gallardo había determinado el ingreso de Leonardo Ponzio por el lesionado Robert Rojas, el de Ignacio Scocco por Lucas Pratto y el de su hijo, Nahuel Gallardo, por Enzo Pérez. Cuando el reloj marcaba la media hora de juego, Ferreira enganchó dentro del área y Fabricio Fontanini lo derribó. Darío Herrera no dudó: penal para River. ¿El encargado? El ex Newell’s Scocco, que fulminó a Aguerre y selló el 4-1. Quedó tiempo para una polémica y un descuento: con el reloj ya transitando los segundos finales, Víctor Figueroa jugó con un Luis Leal que a pesar de estar en offside, gambeteó con calidad a Armani y definió con el arco vacío.