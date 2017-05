A pocos días de tener que afrontar una versión del Superclásico clave para la definición de la competencia doméstica, River Plate, utilizando un equipo alternativo, igualó anoche con Emelec de Guayaquil por 1-1, en el estadio Monumental. De esta manera, clasificó para los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, en forma anticipada y sin perder ningún partido hasta ahora. Ayrton Preciado, a los 14 minutos de la segunda mitad, puso en ventaja al conjunto ecuatoriano, pero igualó el uruguayo Rodrigo Mora mediante un tiro penal a los 22.



Cumplidas cuatro fechas, River sigue liderando invicto el Grupo 3 del certamen continental, con 10 puntos, seguido por Independiente de Medellín (6), Emelec (4) y Melgar de Perú (3).

El conjunto Millonario viajará ahora a Perú para enfrentar a Melgar el jueves 18 del corriente mes con el objetivo de asegurar el primer puesto en su zona.



El encuentro se tornó deslucido y fue de trámite parejo, sobre todo por la decisión de Marcelo Gallardo de reservar a la gran mayoría de los titulares -hubo sólo tres desde el inicio- para el superclásico del domingo en La Bombonera donde se jugará la chance de seguir en la pelea por el torneo local.



River asumió la iniciativa y mantuvo el control de la pelota, pero sin la claridad y profundidad necesaria para lastimar a un oponente que esperó en su campo y trató de salir rápido.

A pesar de mostrar mejores intenciones que el cuadro ecuatoriano, River no consiguió en esos 45 minutos iniciales llegar con peligro al arco visitante y fue Emelec el que estuvo a punto de romper la paridad a los 3 con un disparo de Bruno Vides que se fue por arriba del travesaño.



Más allá del buen despliegue de Iván Rossi, las corridas de Mora y Carlos Auzqui y el sacrificio de Marcelo Larrondo, el Millonario fue un conjunto sin ideas y sin un conductor definido como para quebrar a la defensa rival.

En el segundo período, Emelec sorprendió y aprovechó una jugada desafortunada de la defensa local para ponerse arriba. Iban 14 minutos cuando Brayan Angulo metió un centro rasante, el balón se desvió en Lucas Martínez Quarta desestabilizando a Augusto Batalla y apareció Preciado para poner el 1-0.



River no se desesperó y ocho minutos más tarde encontró el empate a través de un penal que convirtió Mora, tras una infracción de Carlos Moreno a Carlos Auzqui dentro del área.

Con los ingresos de Lucas Alario y Sebastián Driussi, River fue más ambicioso, pero por momentos le cedió la pelota a Emelec que volvió a merodear el área local, fundamentalmente a través de acciones originadas con la pelota parada. Se lo pudo llevar River a los 48 con un remate de Auzqui que impactó en el travesaño, pero sólo llegó con ese intento y no logró romper el 1-1, que, no obstante, le permitió obtener el primer objetivo y brindarle tranquilidad antes del choque con su eterno rival.



En la despedida, el equipo recibió una inyección anímica importante cuando sus hinchas corearon ‘el domingo cueste lo que cueste tenemos que ganar‘, dejando en evidencia la importancia que tiene para el equipo de Gallardo el choque en La Bombonera.