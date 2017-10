Goleador. Ignacio Scocco es la solución que River encontró a las salidas de Alario y Driussi.

Formosa, TELAM



River, único de los "cinco grandes" que sigue en la Copa Argentina, buscará hoy avanzar a cuartos de final del torneo cuando enfrente a Defensa y Justicia en la provincia de Formosa. River y Defensa se medirán en el estadio Municipal de la capital formoseña desde las 19, por la llave de octavos de final de la Copa Argentina, con el arbitraje de Silvio Trucco, en un encuentro que será televisado por TyC Sports.



Marcelo Gallardo, técnico de River, intentará darle minutos de juego a los titulares con los que cuenta, ya que tiene cinco ausencias de peso: el paraguayo Jorge Moreira y los argentinos Milton Casco y Enzo Pérez fueron convocados pos sus seleccionados para la fecha de Eliminatorias, en tanto Gonzalo "Pity" Martínez debe cumplir una suspensión por haber sido expulsado e Ignacio Fernández se encuentra lesionado.



La idea del cuerpo técnico "millonario" es que "Nacho" Fernández, quien sufrió una distensión muscular en el muslo derecho, se recupere bien para la primera semifinal de Copa Libertadores, a jugarse el 24 de octubre frente a Lanús (en Núñez la ida, y la vuelta será el 31 de octubre en La Fortaleza). Por eso, el volante ex Gimnasia no viajará a Formosa en el vuelo chárter junto al plantel.



El "Muñeco" Gallardo sabe también que hasta diciembre no podrá contar con los jugadores Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, quienes recibieron siete meses de sanción por doping en partidos de la Libertadores.



El DT repetirá varios de los nombres que dispuso contra Tigre, en el último encuentro que jugó River por la Superliga del fútbol argentino.



En la Copa Argentina, River superó en la primera ronda a Atlas, de la Primera D, por 3 a 1; y a Instituto de Córdoba (Primera B Nacional) en los 16avos. de final. Defensa y Justicia, por su parte, le ganó a Sol de Mayo (Viedma) por 3 a 0 en los 32avos y eliminó a Temperley por 2 a 0 en los 16avos.