Rosario Central le ganó 3-1 a River Plate en el Gigante de Arroyito, por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, con total justicia por el gran segundo tiempo que jugó, en el principal partido que se disputó en la jornada sabatina.

Esequiel Barco había abierto el marcador a favor del Millonario con un golazo, pero Luca Martínez Dupuy, Leandro González Pírez -en contra- y Jaminton Campaz le dieron la ventaja al Canalla. De esta manera, el equipo de Martín Demichelis no pudo confirmar su boleto a cuartos de final del certamen, mientras que los de Miguel Russo quedaron cuartos tanto en la Zona A como en la tabla general, en la que estaría clasificando a la Copa Libertadores 2024. Ese lugar es al que aspira también Boca Juniors, por lo tanto la victoria rosarina complica al Xeneize, que no sólo tiene que ganar los seis puntos que le quedan disputar sino a la vez esperar que el equipo de Miguel Ángel Russo no sume ni un punto en la última fecha.

Ayer, en Rosario, en un interesante primer tiempo, el local y River se fueron 1-1 al descanso. El que abrió el marcador fue el Millonario, a los 26 minutos: Esequiel Barco hizo la diagonal, "Nacho" Fernández se la tiró y lo dejó solo ante Jorge Broun: el 21 la picó y anotó un golazo para reflejar en el marcador la superioridad de los de Martín Demichelis.

Sin embargo, a un minuto para el final del primer tiempo, una mala descarga para atrás de Nicolás De la Cruz le regaló la pelota a Luca Martínez Dupuy, quien la cambió a la izquierda para Jaminton Campaz. Este avanzó y la volvió a cruzar al centro del área, donde Martínez Dupuy entró solito y la mandó a guardar.

En el inicio del segundo tiempo parecía estar para cualquiera. Y el que volvió a pegar fue el local. A los 12 minutos, luego de una buena jugada en corto desde un córner izquierdo, Malcorra tiró un centro por abajo, la pelota rebotó en González Pírez y entró. Gol en contra que puso 2-1 arriba al Canalla.

Las malas noticias para River no quedaron ahí, ya que seis minutos más tarde llegó la segunda amarilla para Enzo Pérez y, por consiguiente, la roja. Sin embargo, el equipo de Demichelis continuó buscando el empate.

Con uno menos, el Millonario trató de empardar el tablero que le hubiera asegurado un lugar en cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, pero se encontró con la contundencia del contraataque canalla, que, comandado por Malcorra, este asistió a Campaz que anotó el 3-1 definitivo.

Por otro lado, anoche, al cierre de esta edición, completaban la jornada los partidos Huracán frente a Arsenal y Lanús contra Racing Club.

River Plate recibirá a Instituto de Córdoba mientras que Rosario Central visitará al descendido Arsenal en sus partidos de la última fecha de la ronda clasificatoria de la Copa de la Liga Profesional. Aún ninguno de los dos ha asegurado su clasificación.

Boca, en problemas

Uno de los objetivos del Xeneize para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores es entrar por la tabla anual, pese a que todavía le queda una vía en la que no depende de nadie, la Copa Argentina, competencia en la que si es campeón puede acceder a la Libertadores.

Ocurre que con la victoria de Rosario Central ante River, el equipo canalla será inalcanzable para Boca si sólo saca un punto en la última fecha, aun si el Xeneize gana los seis puntos que debe disputar.

El otro equipo con el que lucha Boca por alcanzar el objetivo es Godoy Cruz, que hoy juega ante Sarmiento. El Tomba está en iguales condiciones que el Canalla. Sacando un punto es inalcanzable para Boca, justo el rival que visitará en la última fecha.