Por fin. El Millonario volvió a cantar victoria jugando lejos del Monumental y lo hizo en la última jugada ante Patronato, en Paraná.





River venció a Patronato de manera agónica en condición de visitante y gracias al 1-0 con gol en contra de Adrián Balboa volvió a sonreír después de ocho partidos sin hacerlo como visitante en esta Superliga y justo antes del partido ante Boca por la Supercopa Argentina.



El primer tiempo no ofreció grandes emociones. Apenas un par de posibilidades a partir de la zurda de Juan Fernando Quintero, que con un par de tiro libres estuvo cerca de abrir el marcador, mientras que para el local Balboa tuvo la única clara en un remate que se fue muy cruzado. A River le costó mucho generar juego, pero en el último minuto, Mora no dudó cuando le quedó una pelota picando afuera del área y sacó una volea impresionante que se metía hasta que apareció la mano salvadora de Bértoli.



El complemento no distó mucho de lo que fueron los primeros 45 minutos.



River intentó plantarse en campo contrario, pero no logró sostenerlo con el correr de los minutos y jamás dominó el partido a partir de la tenencia de la pelota. Gallardo intentó moviendo el banco pero los ingresos de Pity Martínez, Nacho Fernández y Scocco no cambiaron la ecuación.



De hecho, si hubo un equipo para ganarlo fue Patronato. A los 9, a Balboa le quedó una pelota en el área chica y sacó un bombazo que desvió Armani. El arquero millonario tuvo que tirarse de nuevo a los 28 para evitar un cabezazo de Sebastián Ribas, mientras que a los 40, Balboa pecó de egoísta y remató mal estando con poco ángulo, cuando Ribas esperaba solo por el medio. Y llegando a los 45, Armani volvió a revolcarse tras un tiro de 30 metros de Gastón Gil Romero.



Se terminaba el partido, pero en el último córner Rodrigo Mora envió el centro abierto desde la derecha y no aparecía ningún compañero para intentar conectar en el área, pero Balboa terminó metiéndola en su propio arco.

Importante

La visión del 1

El arquero de River, Franco Armani, destacó el triunfo obtenido anoche en Paraná: "Es algo importante teniendo en cuenta que la idea es mejorar en el torneo y ganar siempre es positivo".

Clásico en el Ducó--Hoy continuará la 19na fecha de la Superliga con cuatro encuentros, siendo el más importante el que se disputará en el estadio Tomás Ducó desde las 17 horas entre Huracán y San Lorenzo (por TNT Sports), en otra edición del clásico barrial. Para el Ciclón será la última chance de intentar dar pelea en el torneo, teniendo en cuenta que ahora se encuentra a 14 puntos de líder, Boca.



A la misma hora (por Fox Sports Premium), Lanús será anfitrión de Estudiantes, en choque entre equipos que buscan meterse en las Copas internacionales. Por su lado, Independiente se medirá en Avellaneda ante Argentinos a las 21.30 (TNT Sports). En tanto, Vélez será anfitrión de Rosario Central (por Fox Sports Premium) a las 19.15.