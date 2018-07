Apertura. Gonzalo Martinez, volante de River, le pega de zurda al penal que cambió por gol y abre el marcador en Formosa. El equipo de Marcelo Gallardo sumó su 14ta victoria en fila en la Copa Argentina, récord histórico en torneos nacionales.

River goleó 3-1 a Villa Dálmine, en Formosa, por los 16º de final de la Copa Argentina. El conjunto Millonario se impuso al equipo de la Primera B Nacional y dio un nuevo paso en busca del tricampeonato, que además le permitiría jugar la Libertadores.



La tarde no había empezado fácil para los de Marcelo Gallardo: su rival lo exigió dos veces en el arranque y en ambas apareció Franco Armani, quien ayer volvió al arco después del Mundial. En la primera le tapó un cabezazo a Martín Comachi y luego le ahogó el grito a Federico Jourdan. Sin dudas, el nivel con que se fue a "Rusia 2018" sigue siendo de lo mejor para el cuidapalos.



A los 13, Gonzalo Martínez abrió el marcador de penal tras una clara infracción de Juan Ignacio Dobboletta a Ignacio Scocco, cuando este encaro por la izquierda del área. Antes de irse a los vestuarios, Villa Dálmine lo tuvo en los pies de Marcelo Estigarribia y su disparo se estrelló en el palo izquierdo.



Ya en el complemento, cuando el cronómetro marcaba cinco minutos, Lucas Pratto la luchó y se la sirvió a Ignacio Fernández para que Nacho definiera a la red. A los 13, el Oso encaró por izquierda y la clavó en el segundo palo para soñar con una goleada aunque había intentado un centro. Ahí se desmoronó el adversario de River y se sabía que el resto de los minutos era un mero "trámite".



El descuento de Marcos Martinich, a los 42, simplemente sirvió para decorar el resultado. Todo nació de un tiro de esquina desde la izquierda, la pelota se desvió en el camino y el defensor se la llevó por delante (Armani la sacó, pero ya estaba claramente adentro).



El triunfo le permitió a River avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina, donde se medirá ante el ganador del duelo entre Platense y Lamadrid.



Con esta victoria y el 7-0 del domingo pasado a Central Norte, el Millonario llega a la Superliga y la Copa Libertadores de la mejor manera. En el certamen continental lo espera en octavos de final nada menos que Racing.



Agradecido

Felipe De la Riva, reconocido técnico del ascenso, habló con la prensa tras la derrota y aseguró que Gallardo lo buscó durante toda la previa. "Me agradeció por el ascenso de Merlo, de donde es él", disparó. A su vez admitió el cariño que le demostró el arquero Franco Armani, a quien el DT elogió durante la previa al Mundial.

>> Las "rarezas" según Gallardo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, mostró su disgusto con el hecho que la AFA autorizara a Boca a contar con un séptimo cupo de extranjero debido a la suspensión del contrato del lesionado Frank Fabbra. "El contexto es raro en el fútbol nuestro. Hay cosas muy raras que pasan, y siguen pasando. Nosotros tenemos que comportarnos como corresponde adentro y afuera de la cancha", aseveró.



Respecto de cómo llegara su equipo al cruce por Copa Libertadores ante Racing, destacó que "vamos a llegar bien al partido con Racing, hicimos una buena logística con los amistosos y también tuvimos estos dos partidos de Copa Argentina, varios equipos grandes se quedaron afuera y nosotros no nos podíamos permitir eso".



Entre los festejos por el triunfo por 3-0 ante Villa Dálmine por la Copa Argentina, el delantero de River Lucas Pratto confesó que su golazo fue de casualidad: "Fue un centro que por suerte se clavó en el ángulo".



"Escuché a Nacho (Scocco) que me gritó y, como vi que me venía picando mal, no me quería arriesgar a pegarle de zurda pero me tuve fe con los tres dedos. Fue un centro que por suerte se clavó en el ángulo", afirmó una vez consumada la victoria.



Asimismo, el Oso explicó que el de ayer "era un rival muy difícil, con un buen equipo, buenos jugadores y un gran entrenador que todos conocen del ascenso".