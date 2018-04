El Monumental y la Copa Libertadores se volvieron a encontrar, pero no fue de la forma deseada por los hinchas. River apenas pudo empatar sin goles con Independiente Santa Fe de Bogotá y sigue sin conseguir el triunfo en el grupo D, luego de haber empatado el primer encuentro ante Flamengo en Río de Janeiro.

El Muñeco repitió los once que le ganaron a Defensa y Justicia el domingo por la Superliga pero no obtuvo los mismos resultados.Su River no lastimó. Durante el primer tiempo, intentó un juego prolijo y abierto, aprovechando a Saracchi y Mora en el sector izquierdo fundamentalmente. Y tuvo una buena ocasión en un tiro libre de Pity Martínez que Pratto cabeceó aunque la jugada fue anulada por el árbitro.

El equipo colombiano llevó peligro con su juego aéreo. Complicó a los defensores de River (antes de los 20 minutos sus centrales, Pinola y Maidana, fueron amonestados) y ganó varios tiros libres para inquietar a Armani, que respondió muy bien.

En el final, River creció con los intentos de Mora, de tiro libre, y de Enzo Pérez, que desbordó por la derecha y probó al arco. En ambos intervino muy bien el arquero Zapata.

En el arranque del segundo tiempo, otra vez, el equipo de Gallardo mostró protagonismo y estuvo cerca del gol con un remate de Martínez, que se quiere acomodar y se demora en sacar el remate que pega en un defensor.

Pero River necesitaba sangre nueva en el equipo, le faltaba sorpresa y Gallardo se dio cuenta que esa frescura solo la iba a encontrar en el banco. A los 15 minutos, el Muñeco metió un doble cambio: puso a Scocco y a Quintero y sacó a Mora y Nacho Fernández.

Más acompañado arriba, fue Pratto el que se perdió el gol instantes después de esos ingresos. Luego, en una mala salida del arquero, Pity Martínez probó al arco y la pelota se fue muy cerca del segundo palo.

La siguiente chance la tuvo River en un tiro libre. Ante él se pusieron Scocco y Quintero y fue el colombiano el que se hizo dueño de la pelota: probó al palo del arquero, que reaccionó muy bien. Luego, respondió Armani con un puntapié de Morelo que lo obligó a lanzarse rápido hacia su izquierda para la mejor atajada del partido.

No poder conseguir su primera victoria en la Libertadores no iba a ser la única mala noticia de la noche para Gallardo. A menos de diez minutos para el final, Enzo Pérez sintió un tirón y dejó la cancha. En su lugar ingresó Exequiel Palacios, aunque no cambió el panorama.

Sin más cambios por hacer, Gallardo apostó por esos hombres para la recta final del partido. Pero sin ideas y predecible, el 0-0 con sabor amargo se consumó enseguida.

Con apenas dos puntos (en el debut empató en Río de Janeiro), River aparece como escolta de Flamengo -líder con 4- en el grupo D de la Libertadores. Su próxima presentación será el 19 de abril contra Emelec como visitante.