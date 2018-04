Desahogo. Lucas Pratto generó la apertura del marcador y River logró abrir un partido que estaba cerrado hasta entonces. El Millo volvió a sumar puntos como lo viene haciendo desde hace dos meses, en Copa y Supeliga.

River Plate quedó como único líder del grupo D de la Copa Libertadores y dio un gran paso hacia los octavos de final, al vencer anoche como local a Emelec, de Ecuador, por 2 a 1, en partido de la cuarta fecha. Lucas Pratto y Gonzalo Martínez marcaron los goles de River en el partido número 200 de Marcelo Gallardo como su director técnico. Sobre el final descontó Ayrton Preciado, que interrumpió la racha invicta del arquero Franco Armani en 620 minutos.



Con la victoria, River -12 partidos sin caídas entre Copa y Superliga- quedó arriba del grupo con 8 puntos, seguido de Flamengo (6), Santa Fe de Medellín, Colombia (4) y Emelec (1). Un empate en su próximo encuentro ante los colombianos le dará el pase a la siguiente instancia.



River fue superior durante la primera etapa a partir del control de la pelota y la construcción paciente entre el mediocampo y los tres cuartos de cancha. Pero no tuvo volumen de juego y no generó riesgo cierto para abrir el marcador.



El Millonario mantuvo su tibieza durante el complemento e incluso el equipo ecuatoriano directamente le disputó la tenencia del balón. Hasta que el Muñeco Gallardo movió el banco, mandó a la cancha a los colombianos Borré y Quinteros y el cambio de actitud derivó velozmente en el primer gol. Pratto recibió de Quinteros y sacó un latigazo que venció a Dreer.



Emelec salió a buscar el empate, pero en la primera contra seria River lo liquidó. Fue a los 28m, cuando Pratto recuperó en media cancha y habilitó a Pity Martínez, que entró al área y la picó ante la salida de Dreer.



Y si bien River sufrió algo con el gol de Preciado, se garantizó los tres puntos, quedó arriba del grupo y acaricia la clasificación.





Pratto: "Era fundamental ganar"

Lucas Pratto admitió que era fundamental para su equipo ganarle anoche a Emelec para acercarse a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. "Pese a quedar punteros del grupo no está nada definido, pero sí era fundamental ganar ante Emelec para mantener mayores chances para lograr el pase a octavos de final", amplió el concepto el centro atacante millonario.



"Ahora hay que ir a Colombia a superar a Independiente Santa Fe para no correr riesgos en la clasificación", avisó.



"Para convertir el gol me llegó muy bien la pelota y me quedó justo para definir", dijo quien anotó la apertura del tanteador. Además, y en referencia a algunos de sus compañeros que ayer resultaron fundamentales al salir desde el banco (como Rafael Borré y Juan Fernando Quintero), el "Oso" dijo: "Para todo jugador de fútbol estos partidos internacionales son importantes, son motivadores y todos los chicos saben aprovechar su momento".



El propio Quintero, por su parte, se mostró contento por el trabajo de anoche. "Me pareció raro el reconocimiento de la gente de River, será que me voy acoplando al equipo cada vez mejor", manifestó el volante colombiano. "El triunfo nos ofreció mayores posibilidades para clasificar a la siguiente fase, pero igual hay que seguir trabajando para alcanzar el objetivo", señaló Quintero.



Por su parte, Marcelo Gallardo no se quedó tan conforme. "Me quedó un sabor amargo por el gol del final. No sólo a Armani que recibió el gol, el golpe lo recibimos todos. Sirve para no relajarse hasta que piten el final. Ya nos pasó de haber sufrido en estas situaciones, con el partido controlado y nos relajamos un poquito", apuntó.

Racing se relajó y se lo empataron



Racing Club, líder del Grupo E, se quedó anoche con gusto a poco porque ganaba y estaba a un paso de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, tuvo un bajón futbolístico pese a jugar con un hombre de más y Vasco da Gama lo igualó. Fue a 1 a 1, con gol de Lautaro Martínez para la Academia y Wagner (empató a nueve minutos del final) para los brasileños.



Racing manda con 8 puntos, seguido por Cruzeiro y Universidad de Chile, con 5; Vasco da Gama cierra con 2.