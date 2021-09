River, que viene invicto hace seis fechas y de a poco recupera la eficacia, intentará mantener su ascendente andar cuando reciba hoy a Arsenal de Sarandí, que está último en la tabla con ocho partidos sin ganar, en el encuentro más relevante de los cinco a jugarse este domingo en la continuidad de la 12da. fecha de la Liga Profesional (LPF). El partido se desarrollará en el Estadio Monumental, en el barrio capitalino de Núñez, desde las 20.15, con el arbitraje de Jorge Balino (quien hace tres años y medio que no era asignado a un partido de River) y televisación por parte de Fox Sports.

El tiempo cura las heridas que le provocó a River quedar fuera de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y las cicatrizó en base a buenos resultados, no siempre como resultante del buen juego, en la Liga. Hoy se acercó a la punta y se proyecta como uno de los candidatos al título. El River de Marcelo Gallardo, quien antes de fin de año deberá decidir si continuará en el cargo o emigra, no es el de antes, ya no hay opulencia ni un crack en cada rincón del Monumental para desequilibrar, pero en este fútbol argentino con un nivel emparejado hacia abajo sigue marcando diferencias.

River suma seis fechas sin derrotas, con cuatro triunfos y dos empates. Arsenal asoma como un rival accesible para este River, sin Sergio Rondina como entrenador, reemplazado hace cinco fechas por Israel Damonte. Desde la llegada del nuevo DT, el equipo de Sarandí sufrió dos derrotas y tres empates y no logró marcar goles. Datos que dicen casi todo.

Para hoy

El último campeón doméstico, Colón de Santa Fe, recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 15:45. Estudiantes visitará a Patronato de Paraná desde las 13.30. Platense y Argentinos Juniors se reencontrarán después de 23 años desde las 15:45. Independiente visitará a Huracán en el Palacio Ducó a partir de las 18.