Adelante. River avanza en una Copa Argentina que está obligado a ganar para conseguir el boleto a la próxima Copa Libertadores. En tanto que para Sarmiento -que milita en el torneo Federal A- fue el punto final para un gran sueño. Para el recuerdo quedarán sus resonantes victorias ante Racing, Unión de Santa Fe y Atlético Rafaela.



Con goles de los talentosos futbolistas colombianos, River Plate se convirtió en el primer semifinalista de la edición 2018 de la Copa Argentina al vencer por 3-1 a Sarmiento de Resistencia, la gran revelación del certamen, en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza. En la próxima instancia, el Millonario se medirá ante el ganador de la llave que protagonizarán Gimnasia de La Plata y Central Córdoba.



A pesar de la ausencia de algunos jugadores clave (Gonzalo Martínez, Enzo Pérez y Exequiel Palacios), Gallardo decidió poner lo mejor que tenía.



El conjunto chaqueño fue en busca de un nuevo batacazo en la copa y apeló una intensa presión desde el comienzo. Así, estuvo cerca de ponerse en ventaja a los 11 minutos de juego en una acción en la que la defensa de River falló y Silba hizo una gran maniobra en el área, pero pifió a la hora de definir ante Armani.



Los chaqueños mostraban mucho ímpetu, pero sucumbieron ante sus propias limitaciones y, en una ráfaga, River encontró una ventaja de dos goles: a los 25", el defensor Ronald Huth jugó una pelota para su arquero pero quedó corto en el pase, Juan Fernando Quintero lo interceptó, dejó pasar al defensor Brian Berlo, amagó ante el arquero y definió con su acostumbrada calidad para sellar el 1-0. Ocho minutos después, Scocco asistió a Borré y el colombiano confirmó su gran momento al marcar el segundo gol de la tarde. Luego el árbitro Fernando Espinoza cobró una falta de Milton Casco sobre Rodrigo Castro dentro del área y cobró penal para el conjunto chaqueño, que se puso 2-1 con el remate de Luis Silba.



El descuento pareció dejar algo golpeado al equipo de Gallardo, que no podía hacerse dueño del juego en el comienzo de la segunda parte. Sarmiento se animó ante esta pasividad del rival y se acercó con peligro al arco defendido por Armani, pero River encontró el tercer gol. Nicolás de la Cruz y mandó un centro pasado para la entrada de Rodrigo Mora que -en posición adelantada- asistió a Quintero para el 3-1.

>Armani se quedó sin Selección

El arquero de River Franco Armani finalizó el partido ante Sarmiento con una distensión muscular en el recto anterior derecho y no se sumará al Seleccionado argentino. Por eso rápidamente desde el cuerpo técnico de Scaloni convocaron a Guido Herrerra, arquero de Talleres.



"Franco (Armani) terminó con una molestia". Así, Marcelo Gallardo se encargó de informar que su arquero finalizó el partido con un inconveniente físico. ¿Qué le pasó? Sufrió una distensión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Justo cuando se tenía que sumar al Seleccionado para los compromisos por fecha FIFA. Y fue dado de baja al igual que Pity Martínez y Palacios.



En cuanto al resto de los lesionados, Gallardo consideró que estas dos semanas de descanso vendrán bien para recuperar energías. "Hay que recuperar a Pity, Palacios y Enzo (los tres con diferentes grados de problemas musculares). Nos viene bien. Esperamos recuperar jugadores y cargarnos de energía", completó.



Horas más tarde, se conoció el reemplazo de Armani y significó especial para Herrera, que en la siesta había ganado el clásico ante Belgrano y que fue convocado para la gira por Arabia Saudita. A través de su cuenta de Twitter fue oficializada la convocatoria.

CONTINÚA IMBATIBLE

River sigue sumando récords

No se detiene. La máquina de Gallardo no tiene freno. Ayer avanzó en la Copa Argentina y sigue peleando los tres frentes.

El número ocho y sus múltiplos se conectaron con una nueva clasificación de River en la Copa Argentina. Esa cantidad de equipos permanecía en carrera por el trofeo integrador hasta que el Millo derrotó por 3-1 a Sarmiento de Resistencia en el comienzo de los Cuartos de Final. Así, llegó a los 16 triunfos consecutivos en el certamen, récord incuestionable para el bicampeón defensor que quedó a dos pasos de sumar otro título. La otra marca histórica que logró el equipo dirigido por Marcelo Gallardo es la de partidos invicto, ya que acumula 32 (21 victorias y once empates) y superó a las obtenidas entre 1922 y 1923, y en 2014.



El pasado martes, con el 3-1 ante Independiente por Libertadores, el Millo había arribado a la cifra de 31 choques sin caer, lograda dos veces en la vida del club (1922/23 y 2014, en este caso con Ramón Díaz y Gallardo como DT"s). ¿La última caída? 0-1 vs. Vélez, el 24 de febrero de visitante. Luego hilvanó 21 triunfos y once empates. Desde luego, la Supercopa ganada ante Boca fue un gran aliciente en el comienzo de esta racha: mejoró en la pasada Superliga, empezó a avanzar en la Libertadores y, actualmente, se encuentra peleando en tres competencias: Copa Argentina, Superliga y Libertadores.





>>Lo que sigue

River Plate en las semifinales de Copa Argentina irá con el ganador de Central Córdoba de Santiago y Gimnasia La Plata, la otra llave tiene a San Lorenzo-Temperley y Newell"s-Rosario Central. Ninguno de los tres encuentros tiene fecha ni sede confirmada.