No pudo. Intentó e intentó pero no tuvo efectividad. Y eso que dominó casi todo el encuentro. River Plate igualó 0 a 0 ante Arsenal en Sarandí en el encuentro válido por la 8va fecha de la Copa de la Liga de fútbol argentino.

El primer tiempo encontró a River tomando la iniciativa pero se topó con un equipo que le cortó los caminos. Los dirigidos por Gallardo no encontraron la forma de romper los espacios del conjunto de Rondina, aún así contó con las ocasiones más claras de esa primera etapa. Matías Suárez la tuvo en el minuto 37 luego de un centro de Rafael Santos Borré por el costado derecho. El barranquillero levantó la pelota para que Suárez la peinara y conectara en el aire el remate, sin embargo el impacto no tuvo la suficiente potencia ni dirección. River siguió insistiendo y dominando en campo rival pero la efectividad no estuvo de su lado y una muestra clara se dio a los 43 minutos cuando Agustín Palavecino intentó tras una buena jugada colectiva pero no pudo romper el arco de Medina y el primer tiempo culminó sin goles. En el complemento, River apuró con un remate de Angileri que se fue cerca del arco de Medina. Arsenal, en tanto, intentó sorprender de pelota parada a los 4 con un tiro libre de Candia que pasó a centímetros del arco de Armani. A los 10 Palavecino se coló entre los centrales, se acomodó para definir en la puerta del área, pero Medina estuvo atento para desviar su remate el córner. El desgaste hecho por River pasó factura y se notó que bajó la intensidad pero justo en ese momento donde Arsenal intentaba hacerse cargo del juego, perdió a Farioli por expulsión. River volvió a llegar a los 39, pero Palavecino pecó de egoísta y desperdició una chance única, si bien podía abrir para Suárez y Girotti, optó por definir él pero su remate fue a las manos del arquero.

Los minutos finales tuvieron a River con la postal de casi todo el encuentro, dominando pero careciendo de esa puntada final. El Millonario, que venía de golear 6-1 a Godoy Cruz y de empatar sin goles ante Racing, volvió a repetir igualdad sin goles y desperdició la chance de entrar al grupo de los primeros. Su rival, en tanto, continúan sin levantar, con dos empates en toda la temporada.

Por el autismo



La postal se repitió en todas las canchas en lo que va de la fecha. Si bien los homenajes tuvieron que ver con la fecha patria que incluyó la entonación del Himno Nacional argentino y la Marcha de las Malvinas, hubo otro gesto para destacar. Todos los capitanes de los equipos de la Copa de la Liga lucieron una curiosa banda que sirvió para destacar el día mundial de la lucha por el autismo.