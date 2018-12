Determinante. Lucas Pratto marcó un gol en cada final de la Libertadores ante Boca y hoy será titular en la ofensiva de River ante el local, Al Ain.

River debutará hoy en el Mundial de Clubes ante el local Al Ain de Emiratos Árabes Unidos con el impulso del triunfo histórico ante Boca en la final de la Copa Libertadores en Madrid.



El partido correspondiente a la primera semifinal se jugará a las 13.30, hora argentina, en el estadio Hazza Bin Zayed de Al Ain y será controlado por el italiano Gianluca Rocchi.



El club de Núñez transita su mejor momento en la gestión de Marcelo Gallardo, iniciada en junio de 2014, por la obtención de la cuarta Copa Libertadores en su historia frente al rival eterno en una final tan única como desprestigiada por los incidentes que provocaron el cambio de sede, del Monumental al estadio Santiago Bernabéu.



La última participación de River fue en 2015 cuando accedió a la final con el triunfo ante el equipo anfitrión Sanfrecce Hiroshima de Japón por 1 a 0 con gol del delantero Lucas Alario. Barcelona de España, con el astro Lionel Messi, lo goleó sin sobresaltos por 3 a 0 y se consagró campeón.



River, a diferencia de 2015, asumirá este Mundial de Clubes con mayor rodaje más allá del gran envión anímico. El cambio de agenda en la actual Copa Libertadores, más cercana al inicio de la competición entre los campeones de cada continente, permite a los equipos sudamericanos una continuidad en su nivel.



El plantel ya cambió el chip luego de los festejos en Madrid, se adaptó al horario y al clima y se enfocó en Al Ain. "Ya descansamos, estamos bien físicamente y tendremos un rival duro", dijo el defensor Jonatan Maidana en conferencia de prensa.



Gallardo no confirmó la formación para el choque inédito ante Al Ain, pero habrá pocas modificaciones.



El delantero colombiano Rafael Santos Borré, suspendido para la revancha de la final de la Copa Libertadores, retornará a la formación titular como acompañante del goleador Lucas Pratto, uno de los pilares en el éxito ante Boca.



Algunas dudas surgen en la defensa en caso que Gallardo otorgue descanso a Maidana. Su lugar podría ser ocupado por Lucas Martínez Quarta. El mediocampo también presenta un interrogante con la posible salida de Leonardo Ponzio por Borré.



El adversario de turno de River es el equipo más popular de los Emiratos Árabes Unidos, conocido también como el "Padre del Golfo". El club fue creado en 1968 y se clasificó al Mundial de Clubes en condición de país organizador.

Gallardo mira el presente



Marcelo Gallardo manifestó ayer que la obtención de la Copa Libertadores será un logro "eterno" pero que no quieren "dejar pasar" la "oportunidad" de disputar la final del Mundial de Clubes y "ganarla". "Lo que se consiguió será eterno y los jugadores serán reconocidos por siempre pero no queremos dejar pasar esta oportunidad", remarcó Gallardo en la conferencia de prensa previa al debut en el Mundial de Clubes. "El mensaje que bajamos en Madrid fue que vamos a pensar en lo que viene. Les dije a los jugadores que no dejemos pasar esta oportunidad. Es un privilegio estar acá y no vamos a dejarlo pasar", agregó el "Muñeco" Gallardo, acompañado del defensor Jonatan Maidana, uno de los máximos referentes del plantel "millonario". "Yo me siento representado por mis jugadores y Maidana es una clara referencia dentro del plantel, para los hinchas y para mí. Me siento orgulloso de tener los jugadores que tengo", elogió el entrenador, quien no confirmó la formación pero adelantó que el colombiano Rafael Santos Borré "seguramente" volverá a la titularidad. "El deseo es poder jugar la instancia final y para eso vamos a tener que enfrentar a un duro rival y tendremos que ganar", advirtió Gallardo.

El primer contacto

Real Madrid, equipo dirigido por el argentino Santiago Solari, se entrenó ayer por primera vez en Abu Dhabi con el francés Karim Benzema a la par del grupo, pero con trabajo diferenciado para el galés Gareth Bale.



El plantel "merengue" practicó en el predio New York University de cara al debut en el Mundial de Clubes, que será el miércoles ante Kashima Antlers, de Japón, en una de las semifinales.



El delantero francés Benzema se entrenó con normalidad luego de la molestia en el tobillo derecho que sufrió el sábado en el triunfo ante Rayo Vallecano (1-0), por la liga española.



También se reincorporó al grupo el volante brasileño Casemiro luego de más de un mes ausente por un esguince en el tobillo derecho.



En cambio, la lista de futbolistas que trabajaron diferenciado se amplió con las presencias de Marco Asensio, quien se resintió de una molestia muscular, y del defensor francés Raphael Varane, que solo completó 45 minutos del entrenamiento.



Los otros que arrastran molestias son el galés Gareth Bale, también con molestias en el tobillo derecho, Mariano y Nacho.



Real Madrid ganó las tres ediciones del Mundial de Clubes en las que participó.