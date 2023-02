River Plate visitará hoy a Tigre, en el partido correspondiente a la 4ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de la segunda victoria consecutiva que lo mantenga en las principales posiciones. El partido se jugará en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, desde las 18, será controlado por Jorge Baliño y televisado por TNT Sports. Tigre marcha invicto y no pierde con el Millo desde el campeonato de primera división 2016/2017.

El choque entre Tigre y River estaba programado para las 21.30, pero por razones de seguridad, ante la realización de los carnavales nocturnos, se modificó para las 18.

El River versión 2023 busca amoldarse a la idea de Martín Demichelis, el sucesor de Marcelo Gallardo, y al mismo tiempo debe conseguir resultados que se ajusten a su gran historia.

Hasta aquí, el equipo de Demichelis acumula dos triunfos (2-0 vs. Central Córdoba y 2-1 vs. Argentinos Juniors) y en el medio sufrió una derrota (2-1 vs. Belgrano, en Córdoba).

En el juego, River evidenció problemas en la última línea. Frente a Argentinos sufrió más de la cuenta cuando Enzo Pérez dejó su lugar en la cancha.

La dura lesión de Bruno Zuculini (rotura parcial del ligamento anterior de la rodilla izquierda), sumada a la de Matías Kranevitter al inicio de la temporada y la cesión de Felipe Peña Biafore, determinó que no haya un sustituto natural para el volante mendocino. Sin Enzo Pérez, el funcionamiento de River se resquebraja.

Si bien el club de Núñez cuenta con un plantel envidiable, las lesiones en varios jugadores no le permitieron a Demichelis armar su equipo ideal. Nombres como Matías Suárez, Paulo Díaz y Nicolás De La Cruz no hicieron aún su estreno.

Tanto De La Cruz como Díaz se entrenaron a la par del plantel esta semana y serán tenidos en cuenta para los próximos encuentros.

De cara al partido con Tigre, Demichelis podrá contar con el delantero colombiano Miguel Borja, pero aguardará por José Paradela. En caso que el ex Gimnasia La Plata no llegue en óptimas condiciones, Esequiel Barco y el juvenil Franco Alfonso se disputan su lugar. Demichelis también analiza la vuelta a la titularidad del defensor paraguayo Robert Rojas, en reemplazo de Andrés Herrera, y la chance de incluir al volante Agustín Palavecino por Rodrigo Aliendro

Los otros partidos de hoy

La jornada de hoy promete otros buenos partidos en la continuidad de la fecha 4 de la Liga Profesional. Así, a las 17 se medirán Lanús y Rosario Central, en la cancha del Granate; mientras que a las 19,15 Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Estudiantes de La Plata.

A esa misma hora, por su parte, Argentinos Juniors jugará en condición de local frente a Belgrano, en partido que podrá verse en vivo por la Televisión Pública. En tanto, a las 21,10 el duelo entre Newell´s y Banfield, en Rosario, cerrará la jornada de sábado.