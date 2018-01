Nada nuevo. River no tiene novedades pero desde ya sabe que la preparación fuerte la realizará en Miami desde el sábado 5 y hasta el jueves 17 del corriente mes.

Sin muchas novedades, sin ninguna cara nueva y con negociaciones abiertas para tratar de sumar refuerzos, el plantel de River Plate comenzará hoy las labores de preparación, de cara a la temporada 2018, en la que afrontará competencia internacional con la participación de la Copa Libertadores. El equipo "millonario", a las órdenes del DT Marcelo Gallardo, trabajará en el predio River Camp, situado en la localidad bonaerense de Ezeiza.



No hay incorporaciones confirmadas, más allá de que las negociaciones con el arquero Franco Armani (Atlético Nacional de Medellín) parecen encaminadas. En cambio, San Pablo de Brasil no tendría intenciones de transferir al delantero Lucas Pratto, quien desea regresar a la Argentina y transformarse en refuerzo riverplatense. Otros jugadores apuntados son Silvio Romero y Lucas Zelarayán que juegan en el fútbol mexicano y si bien todavía no hubo contactos oficiales, la idea de la dirigencia "millonaria" consistirá en iniciar gestiones la semana próxima. Al tiempo que ante la posibilidad de un doping positivo del mediocampista Damián Musto que circuló el fin de semana (cuando jugaba en Rosario Central), River paró las negociaciones que ya estaban avanzadas con Xolos de Tijuana.



El plantel del técnico Gallardo comenzará oficialmente a competir el domingo 28, a las 19.15, en el estadio Tomás A. Ducó frente a Huracán. El conjunto de Núñez disputará 15 fechas de la Superliga, la final de la Supercopa Argentina ante Boca (en la primera semana de marzo) y los 6 partidos de la primera fase de la Copa Libertadores.



Récord para Gallardo



Marcelo Gallardo firmará esta semana su nuevo contrato por 4 años hasta el 2021 acompañando el nuevo periodo de gestión de Rodolfo D"Onofrio, quien fue reelecto el mes pasado. El nuevo contrato tendrá una extensión inédita y podría convertirse en un récord para el fútbol argentino.