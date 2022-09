Una sólida producción con goleada incluida y el reencuentro con esa voracidad que marcaba grandes diferencias fueron los argumentos decisivos para la clasificación de River Plate a los Cuartos de Final de la Copa Argentina, donde se medirá con Patronato de Paraná y mirando de reojo la chance de cruzarse con Boca en semifinales siempre que los dos avancen. El 4-0 final sobre Defensa y Justicia en Chaco no hizo más que premiar la sólida actuación del equipo de Gallardo que no perdonó nada ante un Defensa que no tuvo defensa y lo pagó carísimo. Un arranque a fondo le abrió el partido rápido a un River inspirado que presionó, generó opciones y a los 4' ya empezó a ganarlo con una definición sencilla de Solari, tras una habilitación milimétrica que dejó mal parada a la defensa del Halcón de Varela. Ese 1-0 tempranero le dio lugar a un tramo de partido impecable en River que pudo haber estirado su ventaja pero no lo pudo conseguir. En el mejor momento del equipo de Beccacece River fue letal en la primera que se le presentó y a los 29' tras un centro de De la Cruz, Beltrán puso el 2-0 que sentenciaba mucho de este primer tiempo. El arranque del complemento fue un calco de la primera parte. Es que antes del minuto Unsain salvó a Defensa con una doble tapada sensacional, pero River estaba encendido y sólo fue cuestión de tiempo para que lo liquidara. A los 8' Pablo Solari volvió a aparecer en la definición tras una enorme asistencia de Beltrán y colocar el 3-0 lapidario para las aspiraciones de Defensa. Era partido ganado y así fue nomás. Lo que quedó se asemejó más que nada a una práctica con público porque Defensa y Justicia sintió demasiado el impacto del tercer gol y solamente atinó a defenderse ante el despliegue superior de un River Plate que, con Solari inspirado, llegó al 4-0 para disfrutar una noche espectacular.

Godoy Cruz eliminó a Belgrano

Godoy Cruz clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina al vencer a Belgrano por 5 a 4 en la definición de tiros desde el punto del penal, tras igualar sin tantos el encuentro jugado en el estadio la Pedrera, de la ciudad de Villa Mercedes en San Luis. Más de 10 mil hinchas mendocinos y unos 15 mil cordobeses le dieron un marco espectacular al coqueto. En un partido vibrante por momentos, trabado por otros, Godoy y Cruz y Belgrano definieron por tiros desde el punto del penal, que terminó con Sánchez, jugador de Belgrano, estrellando la pelota en un palo para darle la clasificación a los mendocinos. La definición la inició Godoy Cruz por intermedio de Ortiz que convirtió al igual que sus compañeros Gabriel Vega, Salomón Rodríguez, Gonzalo Abrego y Martín Ojeda en la tanda de cinco. Para Belgrano marcaron Rebola, Bernardello, Susvielles, Pablo Vegetti, mientras que Ulises Sánchez la estrelló en un palo y así clasificaron los mendocinos.

En otro de los partidos de esta fase, Banfield con goles de Ramiro Enrique y de Jesús Datolo, venció por 2-0 a Gimnasia de Jujuy en Córdoba -cancha Instituto- y se metió en los Cuartos de Final de la Copa Argentina, edición 2022.