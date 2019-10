Potencial. Matías Suarez estará desde el comienzo en el ataque de River que ahora le apunta todo a la Superliga.

River Plate jugará hoy con su mejor formación ante Colón de Santa Fe por la fecha 11ma. de la Superliga con el objetivo de seguir expectante y celebrar con su gente un nuevo éxito ante Boca en el plano internacional. El partido se desarrollará en el estadio Monumental desde las 21.20, será controlado por Nicolás y transmitido por TNT Sports. El último campeón de la Copa Libertadores vive un momento histórico que refrendó el martes pasado con la clasificación a una nueva final, la segunda consecutiva por primera vez para el club, ante su clásico rival, Boca, al cual derrotó el año pasado en Madrid para la obtención de su cuarto título.



La clasificación a la final y la eliminación de Boca en la mismísima Bombonera se reconoce como un gran envión anímico para un plantel que bajo el mando de Marcelo Gallardo no admite el relajo.



Una prueba de ello se basa en la actualidad de un River defensor del título del máximo certamen continental, preparado para otra semifinal de Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires y con chances en la Superliga, a tres unidades del líder, Boca.



Gallardo dispondrá de la mejor formación posible. La misma que repitió en la serie exitosa ante Boca, con relevos de categoría como Ignacio Scocco, Lucas Pratto y Juan Fernando Quintero.



River buscará imponer su fútbol dinámico, de ataque, que no supo o no pudo emplear el martes pasado en La Bombonera en la derrota por 1 a 0. Los hinchas asistirán al Monumental para festejar otra gesta ante el rival de toda la vida, pero más allá de la celebración, River necesita los puntos ante Colón para mantenerse en lo más alto del campeonato y pulir su campaña como local luego de dos triunfos, un empate y dos derrotas. El torneo local es hasta el momento uno de los pocos objetivos que Gallardo no pudo concretar en su ciclo exitoso, plagado de conquistas internacionales.

Gimnasia juega en Rosario

Newell"s Old Boys, que suma 18 unidades y está a tres de los punteros Boca y Argentinos con un partido menos, recibirá hoy en su estadio a Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por Diego Maradona y principal candidato al descenso. El partido comenzará a las 19.10, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por la señal de cable TNT Sports. Diego Maradona, quien el miércoles cumplirá 59 años, será recibido como un ídolo por los hinchas del club del Parque Independencia, donde jugó cuatro meses hace 26 años, a fines de 1993.



Además, Atlético Tucumán recibirá a Patronato de Paraná con el objetivo de sumar su tercera victoria en forma consecutiva, por la undécima fecha de la Superliga. El partido se jugará desde las 19.10, será arbitrado por Fernando Espinoza.



Asimismo, Godoy Cruz de Mendoza, de floja campaña, será anfitrión de Aldosivi de Mar del Plata. El partido que se disputará en el "Malvinas Argentinas" y comenzará a las 15 con el arbitraje de Facundo Tello.