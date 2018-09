Amargura. River Plate viajó a Córdoba y Talleres no le perdonó nada para asestarle una dura derrota.

Pobre imagen dejó River en el amistoso que jugó contra Talleres en Córdoba. Con un equipo casi íntegramente formado por suplentes y juveniles -salvo Nacho Scocco-, regaló el primer tiempo, donde la T lo pasó por arriba y no recibió más goles de casualidad. Ninguno de los que venían con poco rodaje supo aprovechar su chance para mostrarse y el debut con gol del chico Julián Alvarez fue de lo poco rescatable. Fue 3-1 para el buen equipo de Vojvoda.



De entrada River mostró serios problemas en la marca, tanto en el medio con Zuculini como en la última línea. Nahuel Gallardo quedó expuesto con Ortíz en el 1-0, de Bustos, pero antes ya había pagado en otras dos jugadas. Lo mismo para Luciano Lollo, quien tras dos resbalones pegó innecesariamente en la mitad de la cancha y se fue expulsado (el contexto no ameritaba la roja), dejando a su equipo aún más complicado.



En ese contexto, los mejores valores de River fueron Lux, que sacó un par de manos a mano claritos, y los palos... ¡Talleres pegó cuatro tiros en los postes y uno en el travesaño! La cancha siguió inclinada en la segunda mitad y el 2-0, de Juan Cruz Komar, no tardó en caer.



River encontró algo de aire en los cambios, cuando Gallardo mandó el resto del piberío a la cancha. Julián Alvarez, chico de Inferiores que promete mucho, entró con desparpajo y se dio el gusto de debutar con un gol, tras una respuesta floja de Caranta. Lucas Beltrán también tuvo su estreno. Sobre la hora, Valiente puso el 3-1 definitivo para la T. Amistoso para olvidar rápidamente para River. Gallardo podrá sacar poco en limpio pensando en la tremenda seguidilla de partidos que arranca el miércoles contra Platense por la Copa Argentina. Más bien deberá prender velas para que no se lesionen los titulares, agregando que el sábado recibirá a San Martín.



Por el lado del conjunto cordobés, que recientemente fue eliminado de la Copa Argentina por Rosario Central, también dispuso una formación alternativa. En ese sentido, de los titulares que enfrentaron al equipo rosarino solo está Tomás Pochetti, aunque luego sufrió una molestia muscular que le impidió continuar en el complemento.



El equipo que colocó el entrenador Juan Pablo Vojvoda fue el siguiente: Caranta; Tenaglia, Komar, Gandolfi, Escobar; Pochettino, Juárez, Soñora; Ortiz, Bustos, Sosa. Suplentes: Blázquez, Toni, Godoy, Navarro, Araujo, Arias, Maroni.