Sufría a más no poder tratando de conservar la mínima diferencia que había sacado en el primer tiempo. Pero apareció el colombiano Borja y River selló una festejada victoria por 2 a 0 sobre Barracas Central para mezclarse con los de arriba en la Liga Profesional.



Desde el mismo inicio del partido River tomó las riendas del juego. Se hizo dueño de la pelota y del terreno y atacó con distintas variantes. Barracas se mostró expectante. Siendo siempre ordenado para la marca y obediente en su afán de buscar la ofensiva en base al contragolpe.



En ese panorama el local llegó más y mejor al arco adversario. A los 6" Beltrán estuvo a punto de marcar. Lo mismo el rápido Solari, ocho minutos después. La visita casi que ni se había acercado al arco de Centurión. En los minutos que siguieron el partido perdió en ritmo, debido a las imprecisiones en ambos equipos. Recién a los 24" el equipo del "Muñeco" Gallardo cristalizó en la red el dominio que mostró sobre su rival. De la Cruz arrancó casi de mitad de cancha, eludió a varios rivales y entrando al área se la tocó a Beltrán. Este hizo una pausa justa y le devolvió la pelota a De la Cruz, quien la cruzó con precisión venciendo al arquero rival. Un golazo por su Concepción y ejecución.



Barracas no se inmutó y siguió con su juego. No tuvo chances de empatar pero tampoco se separó del libreto estudiado.



El inicio del complemento fue más de lo mismo, pese a que Gallardo ensayó los ingresos de Pinola (por Mammana) y de Barco (por Quintero). A los 5 minutos una avivada de Beltrán terminó con un centro de Solari que cedió a Aliendro, quien tiró y la pelota dio en uno de los palos del arco visitante.



Después de a poco la visita fue emparejando el trámite. Estaba claro porque al menos necesitaba no perder. Eso, más la expulsión de Zuculini en el Millonario, empezaron a inclinar la cancha en favor de la visita. Sepúlveda, de buen partido, tuvo dos chances pero fracasó por poco. River casi que ni contestaba. Apenas estaba expectante para defender la diferencia en su favor.



Los minutos finales fueron emocionantes. Barracas iba a full por el empate y River se defendía como podía. Y en el alargue el local selló su victoria con un golazo de Borja, para ganar 3 sufridos puntos.