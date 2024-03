River Plate, con el regreso a la titularidad de su goleador Miguel Ángel Borja, visitará hoy a Talleres de Córdoba en busca de la punta de la Grupo A de la Copa de la Liga Profesional en un partido de la octava fecha, posterior a la interzonal de clásicos y primera de la segunda mitad de la fase regular que determina los clasificados para los cuartos de final.

El partido en el estadio Mario Alberto Kempes, que contará con la presencia de unos 11.500 hinchas "millonarios", se jugará desde las 21:30 con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de la señal TNT Sports.

El regreso del colombiano Borja, uno de los máximos anotadores de la competencia, con seis goles, será la principal novedad en la visita, que procurará ganar después de tres empates consecutivos. Es que antes del 1-1 con Boca, había igualado con Banfield por idéntico marcador, también de local, y frente a Atlético Tucumán, sin goles, de visitante.

Talleres también llega de empatar su clásico ante Belgrano (2-2) en un entretenido partido en Barrio Alberdi y necesita los puntos para meterse entre los cuatro primeros puestos clasificatorios de la Zona A, tras pasar dos fechas sin ganar.

El centrodelantero Federico Girotti, futbolista iniciado en River, reemplazará a Nahuel Bustos como único cambios en el once inicial de la "T".

Otros tres partidos se disputarán hoy. A las 17.00, Sarmiento vs. Unión (17.00 - Árbitro: Luis Lobo Medina). Desde las 19.00: Atlético Tucumán vs. Vélez (Árbitro: Pablo Echavarría. Y, desde las 19.15: Independiente vs. Argentinos Juniors (Árbitro: Fernando Rapallini).

Anoche, al cierre de esta edición jugaban: Tigre vs. Central Córdoba, Banfield vs. Riestra y Platense vs. Racing.

Anteayer, Huracán venció a Rosario Central 2-1. Dos visitantes ganaron 3-1 Barracas Central a Independiente Rivadavia, e Instituto a Gimnasia y Esgrima.