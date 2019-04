De festejo. Javier Pinola acaba de marcar, con una "palomita", el primer gol de River y en su festejo recibe a su compañero Martínez Cuarta. River ganó en Chile y se aseguró la clasificación.

Santiago de Chile, Télam



River Plate se clasificó anoche para los octavos de final de la Copa Libertadores al vencer a Palestino, en Chile, 2 a 0, por el Grupo A de la Copa Libertadores, cuando resta una fecha para la finalización de la fase de grupos.



Javier Pinola (31m.Pt) e Ignacio Fernández (17m.St) marcaron los goles del partido jugado en el Estadio Monumental de Santiago, que fue arbitrado por el colombiano Andrés Rojas, que expulsó en el local al argentino Julián Fernández (27m.St) y en River al colombiano Rafael Santo Borré (43m.St).



En tanto el defensor Gonzalo Montiel recibió la tercera tarjeta amarilla en el certamen y no podrá jugar en la última fecha ante Inter, de Porto Alegre, en Núñez.



En un primer tiempo parejo Palestino comenzó con cierto dominio que River emparejó rápidamente, y llegó con remates débiles de Enzo Pérez y Matías Suárez.



El propio Suárez debió dejar el campo de juego al promediar la etapa, por una molestia en el hombro izquierdo, y en su lugar ingresó el colombiano Borré, que se volcó a la derecha.



El local respondió con un cabezazo del venezolano Del Pino que fue a parar a las manos de Armani y con un centro del argentino Passerini que rechazó bien el arquero.



Hasta que a los 31m. Pinola apareció libre por el fondo tras un centro desde la izquierda de Fernández y de "palomita" superó a González.



Palestino intentó una reacción con un remate incómodo de Ahumada que se fue sobre el travesaño, aunque fue River el más peligroso con un centro desde la izquierda de Angileri que no pudo conectar Borré abajo del arco.



En la segunda mitad Palestino salió con todo y lo tuvo con Jiménez, con un remate de media distancia y frente al arco, que salió cerca del palo derecho de Armani.



No obstante River tuvo la pelota y amplió el marcador cuando el arquero Ignacio González no pudo retener la pelota ante un pase de Nicolás De la Cruz a Ignacio Fernández y "Nacho" definió sin oposición.



Palestino tuvo la más clara a los 20" cuando Passerini recibió en el área chica y de media vuelta estrelló el balón en el palo izquierdo de Armani.



River tuvo espacios y contó con algunas aproximaciones, como en un disparo de De la Cruz que se desvió al tiro de esquina, otro de Lucas Pratto que sacó el arquero y uno más del "Oso" que elevó increíblemente su envío desde buena posición.



El partido, que se había picado por la impotencia del local en su afán de descontar, terminó con una victoria merecida del equipo Millonario.



Confianza de Pinola



En tanto Javier Pinola, que marcó el primero, admitió que "se hizo bastante dura esta fase" y aseguró que el equipo "vino a jugar como sabía, a buscar la clasificación. Los pequeños detalles abren los partidos y lo aprovechamos. Pudimos haber hecho más goles. La efectividad es importante y siempre se remarca eso".

Para Nacho, fue difícil

El volante Ignacio Fernández dijo tras el partido que "en el segundo tiempo el equipo no la estaba pasando bien pero se pudo liquidar el resultado al final y por supuesto lograr lo más importante, que era la clasificación".



Fernández, autor del segundo gol, aclaró que "fue un partido difícil, pero se sabía que iba a ser así", y analizó que el rival "presionó mucho y la idea era ir por los costados, algo que a veces se logró y otras no".



El mediocampista señaló que en el plano personal no piensa "en la selección, sino en hacer las cosas bien en River", aunque reconoció que "estar en una convocatoria sería muy lindo".