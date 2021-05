Apertura. Fabrizio Angileri a los 3 minutos puso arriba al Millonario en un encuentro atípico y para la historia grande del club. Lo festeja junto a José Paradela.

Como lo tiene acostumbrado al hincha, el River de Marcelo Gallardo volvió a hacer lo imposible y a dejar indeleble su nombre en otra noche copera histórica. Con 20 bajas por coronavirus, un par de estrenos obligados de juveniles, Enzo Pérez como arquero improvisado y sin ningún suplente, el Millonario derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la Copa Libertadores y quedó como único líder del Grupo D.

No hubo tiempo ni siquiera para sufrir en Núñez en la etapa inicial. El conjunto de Marcelo Gallardo asumió de inmediato la idea de atacar a su par colombiano y disputar la pelota lo más lejos posible del arco defendido por el mediocampista, que se calzó los guantes y se plantó entre los postes del Estadio Monumental más allá de sus dolencias musculares.

Al minuto de juego, luego de una gran acción colectiva, Agustín Fontana quedó mano a mano con Leandro Castellanos pero su remate salió centímetros desviado del palo izquierdo cafetero. Más allá de la chance desperdiciada de arranque, River no tardó mucho más en abrir el marcador y sorprender a todos: antes de los tres, Fontana volvió a quedar solo contra el guardameta tras un error en la defensa bogotana, el N´1 de Santa Fe le ahogó su disparo pero en el rebote, Fabrizio Angileri definió a la carrera y firmó el 1-0.

Las caras de asombro en el Antonio Vespucio Liberti fueron muchas más cuando, a los seis minutos, Julián Álvarez controló de espaldas un envío al área de Héctor Martínez y sacó un latigazo de mediavuelta para estirar la diferencia y establecer el 2-0.

A partir de esa conquista, el Millonario sacó el pie del acelerador, intentó manejar la pelota y cerrarles los caminos a los colombianos para que no generaran peligro en las cercanías de Enzo Pérez.

Antes de la media hora, el propio volante, que ya había atenazado varias pelotas aéreas sin problemas, voló hacia la ratonera izquierda y envió al tiro de esquina un intento lejano de Jeison Palacios.

En el complemento, Independiente salió mentalizado en descontar rápido para soñar con la igualdad.

A los ocho, Kevin Osorio sacó un zurdazo de aire pero, para fortuna de Enzo, la pelota se fue por un costado de su valla. A los gritos, Gallardo pidió que manejaran la pelota, pero la falta de cambios y el ritmo del encuentro repercutió en el físico de los futbolistas.

Más allá de eso, River trató de mantener firme su defensa. A los 28, Pérez, que le había tapado un débil intento a Osorio minutos atrás, nada pudo hacer frente al tiro esquinado del mismo futbolista. 2-1, un cuarto de hora restante y las piernas cada vez más cansadas en el local. Pero River sacó pecho como suele hacerlo en los momentos difíciles, siguió peleando con alma y vida cada pelota y logró proteger el arco del mendocino en una victoria eterna.

Pinola los acompañó

El defensor de River, Javier Pinola, estuvo junto a sus compañeros aunque finalmente no estuvo en el banco de suplentes como se presumía que podía ocurrir, ante la imposibilidad de utilizar a otros relevos. Finalmente el zurdo, que se fracturó en febrero y todavía no tiene el alta médica, llegó con sus compañeros al Monumental aunque no fue parte de la nómina oficial del encuentro.

Por el momento, el zurdo seguirá esperando su regreso, que se estima para los Octavos de final del torneo continental.

Vélez logró un importante triunfo ante Unión La Calera y se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores. El Fortín se impuso por 2-1 en el José Amalfitani con goles de Cristian Tarragona y Thiago Almada por la quinta fecha del Grupo G y se afianzó en el segundo lugar.

Empató transitoriamente Jeisson Vargas para el conjunto chileno.

El Fortín está segundo con 9 puntos y quedó a dos puntos de Flamengo, que igualó anoche 2-2 en el Maracaná con Liga de Quito, que se quedó tercero a cuatro unidades del club de Liniers.

Enzo Pérez tuvo su hazaña

A la historia. El mundo entero lo miró a él y el volante mendocino cumplió dignamente bajo los tres palos. Noche histórica para Enzo Pérez y todo River.

Con una sonrisa enorme y una felicidad que traspasaba la pantalla y contagiaba a los miles -seguramente millones- de televidentes, Enzo Pérez festejó eufórico la victoria. El volante mendocino se calzó los guantes y atajó debido a la falta de arqueros a causa de Covid-19. "Todavía no caigo, me cuesta entender todo. Este grupo demostró el enorme corazón que tiene", manifestó. La experiencia del volante bajo los tres palos se dio en un triangular que se dio en noviembre de 2020, cuando el mendocino se calzó los guantes y fue campeón en un equipo en el que Armani fue jugador de campo. Anoche si bien Santa Fe fue un equipo que pocas veces lo exigió, cuando lo probó, Enzo cumplió. La primera respuesta fue antes del minuto cuando los colombianos ejecutaron un tiro libre y Pérez resolvió. La tranquilidad se la dio el equipo ganando el encuentro 2 a 0 en apenas 6 minutos. Pero a los 8, fue partícipe cuando Santa Fe le llegó y sin querer complicarse, la envió al córner. De ese tiro de esquina vino el centro que Pérez contuvo en el piso. El desvío al córner con los puños a los 26 tras un remate de Palacios fue quizás la más difícil de esa etapa. En el ST su rival casi no lo exigió, en el gol el arquero nada tuvo que ver, Casco no llegó a marcar a Arias y tras el centro, Osorio la empujó. Seguro, sin cometer errores, Enzo Pérez cumplió dignamente con su función, sin sobrarle nada fue el protagonista de una noche que quedará para la historia.



Cifras por las nubes

El encuentro de River ante Santa Fe, en donde se dio el hecho insólito de que ataje un volante, contó con un rating histórico: ESPN alcanzó 20 puntos, superando a todos los canales de aire. Además, en Twitter los hashtags #River y #EnzoPérez fueron tendencia por 500 mil usuarios. El buzo del arquero en Mercado Libre ya se tasaba en $24.000.