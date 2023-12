River Plate, que durante el primer semestre se coronó campeón de la Liga Profesional de Fútbol y en el segundo tuvo un rendimiento irregular en la Copa de la Liga, jugará hoy con Rosario Central una de las semifinales del torneo doméstico, en Córdoba.

El encuentro se jugará a partir de las 22 en el estadio Mario Alberto Kempes en la capital cordobesa, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

El equipo "millonario" que dirige Martín Demichelis, segundo en la fase de grupos en la Zona A que ganó Huracán, se instaló entre los cuatro mejores del torneo luego de haber dejado en el camino a Belgrano de Córdoba, al que superó por 2-1 con un gol agónico de Facundo Colidio.

En cambio, Rosario Central terminó cuarto en la Zona A y eliminó en cuartos de final a Racing Club en serie de penales, luego de haber igualado 2-2 al cabo de los 90 minutos en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta.

River pensaba recuperar para semifinales al lateral Milton Casco para ocupar el sector derecho, pero una lesión meniscal lo dejó afuera del partido y deberá ser operado en los próximos días.

Casco se había perdido el partido de cuartos de final ante Belgrano por una sinovitis pero tuvo el alta médica para entrenar a la par del resto del plantel y cuando estaba para jugar sintió molestias en la rodilla que luego tras los estudios se comprobó la gravedad y deberá estar inactivo al menos por dos meses. Es por eso que la duda del entrenador pasa por la presencia de Andrés Herrera o Santiago Simón en el lateral derecho. En la zona ofensiva, River tendrá a varios futbolistas de buen pie como Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz y Esequiel Barco para alimentar al atacante Salomón Rondón, uno de sus goleadores con seis tantos en la Copa de la Liga.

El DT contará con todos sus hombres para buscar una nueva final en un año que lo tuvo a River lejos de los objetivos internacionales después de un semestre inicial positivo.

El equipo de Demichelis enfrentó al "Canalla" en la anteúltima fecha del grupo A con derrota por 3-1 y tiene un historial desfavorable en los mano a mano por Copa Argentina con dos reveses -uno por penales- y una victoria.

La única vez que le ganó fue en la final de la Copa Argentina del 2016, que se jugó también en el estadio Kempes, y fue por 4-3 luego de ir perdiendo en dos ocasiones con aquel equipo rosarino que conducía Eduardo "Chacho" Coudet.

Por el lado de Central, ensayó durante la semana en Arroyo Seco con el ánimo por las nubes y en principio no presentará variantes en relación a la formación que eliminó a Racing, en un partido que controlaba 2 a 0 y permitió la reacción de su rival, que lo empató 2 a 2 y forzó la serie de penales. Es prácticamente un hecho de Agustín Sández continuará entre los once y que en la zona central habrá nuevamente habrá dos volantes de marca, que serán Kevin Ortiz y Agustín Toledo. Igual, el DT se tomará el tiempo necesario antes de confirmar el equipo. El presidente del club rosarino, Gonzalo Belloso, estuvo también en el entrenamiento, compartiendo una charla distendida no sólo con Miguel Ángel Russo, sino con los futbolistas presentes en la práctica a puertas abiertas del último jueves.

La otra semifinal

El ganador de la eliminatoria jugará la final de la Copa de la Liga frente a Godoy Cruz de Mendoza o Platense, que se enfrentarán también hoy pero desde las 18 en el estadio Único de San Nicolás. El Calamar es la sorpresa de esta etapa con Palermo al frente.