En la ciudad de Luque, en Paraguay, donde se encuentra la sede de la Conmebol, anoche se realizaron los sorteos de la próxima Copa Libertadores y Sudamericana. Los gigantes de nuestro país, River y Boca, que estarán "divididos" en cada certamen continental, tuvieron diferente fortuna: mientras el Millonario contó con la suerte de su lado por un grupo más bien accesible, el Xeneize parece tenerla bastante más complicada en la fase inicial. Además, los otros argentinos ya saben su camino de arranque en cada torneo sudamericano.

COPA LIBERTADORES

River tuvo el primer guiño de suerte al no tener ningún brasileño en el "Grupo H". A eso, siempre algo a destacar, se le debe sumar que tendrá a rivales de menor jerarquía claramente como Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Paraguay. Mientras que en los últimos años se movió como un equipo complicado el otro adversario del equipo de Martín Demichelis, Libertad de Paraguay.

Sin la presencia de Boca en la Libertadores y con el plus que puede disputarse la gran final en el Monumental de Núñez, River apunta a tener una edición actual muy superior a las dos anteriores, donde quedó afuera en octavos de final. En el 2022 ante Vélez y el año pasado frente a Inter de Brasil, en una eliminación que dejó un problema enorme en el vestuario de River por los dichos a periodistas del entrenador sobre varios referentes, entre ellos, Enzo Pérez, Milton Casco y Franco Armani. A su vez, en el "Grupo B", Talleres de Córdoba se topará contra San Pablo de Brasil, Cobresal de Chile y Barcelona de Ecuador. En el "Grupo C" cayó Estudiantes, cuatro veces campeón del torneo, donde se medirá frente a Gremio de Brasil, The Strongest de Bolivia y Huachipato, de Chile, siendo una primera rueda un poco accesible para el Pincha. En tanto, por el "Grupo F", San Lorenzo no tuvo la mayor suerte por su rivales: Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Liverpool de Uruguay. Por último, Rosario Central en el "Grupo G" se medirá ante Peñarol de Uruguay, Mineiros de Brasil y Caracas de Venezuela.

COPA SUDAMERICANA

Se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana 2024, en donde los 32 participantes (16 clasificados directamente y los 16 provenientes de la Primera Fase) fueron divididos en ocho grupos de cuatro clubes cada uno. Boca, que tuvo la presencia estelar de su presidente Juan Román Riquelme durante la ceremonia, fue el gran perdedor del mismo al ser emparejado en el "Grupo D" con Fortaleza, el actual subcampeón y único brasileño presente en el bombo 2, en un grupo que fue completado por Nacional Potosí, club que lo hace de local en la altura de 4.100 metros en el altiplano boliviano, y Sportivo Trinidense (de Paraguay) en lo que aparenta ser una zona donde se definirá mano a mano con el equipo del norte de Brasil. Racing tampoco contó con la fortuna de su lado ya que Red Bull Bragantino cayó en su zona junto a Coquimbo Unido y Sportivo Luqueño, dentro del "Grupo H". En el "Grupo G" Lanús tampoco pudo evitar la presencia brasileña y recibió a Cuiabá como también a Metropolitano y Deportivo Garsilaso. A su vez, en el "Grupo A" quedó Defensa y Justicia junto a Independiente Medellín, Universidad César Vallejo y Always Ready. Mientras que el "Grupo C", Belgrano tendrá su bautismo en compañía de Internacional, Delfín y Real Tomayapo. Por su lado, en el "Grupo F", Argentinos jugará contra Corinthians, Racing de Uruguay y Nacional de Paraguay.

Objetivo

El presidente de Boca, Román Riquelme, sostuvo luego del sorteo que "para nuestro club hacer una buena Sudamericana es llegar a la final. Siempre tenemos esa ilusión en cada torneo que afrontamos y este de ahora no será para nada la excepción".