Son partidos que pueden marcar bastante del futuro en esta Copa Libertadores para River y Boca. El último campeón y su derrotado juegan de visitantes, con la misión de buscar puntos para asegurarse o quedar muy cerca de su pasaje a octavos de final.



River visitará a Palestino, de Chile (19.15 por Fox Sports), con el objetivo de sumar un triunfo ante un duro rival, que le igualó en el Monumental, y así asegurarse la clasificación. Por el mismo grupo, pero a las 21.30, jugarán en el estadio Nacional de la capital peruana Alianza Lima de Perú ante Internacional de Brasil.



Con cuatro fechas jugadas, Internacional ya está clasificado con 10 unidades, seguido por River con 6, Palestino con 4 y Alianza Lima, ya eliminado, cierra con 1 punto.



River va por todo a Santiago de Chile porque si logra una victoria se asegura el pase a octavos y si Internacional no supera a Alianza (que se juega el pase a la Sudamericana siendo tercero) podría aspirar a vencer a los brasileños en la última fecha como local y ser primero en el grupo.



El partido en la ida, el cero a cero registrado en Nuñez el 13 de marzo pasado fue una muestra de lo duro que le va a resultar el viaje a Chile al equipo de Marcelo Gallardo.



Ante un Monumental vacío (el "Millonario" comenzó a cumplir con la sanción impuesta por la Conmebol) River durante varios tramos del desarrollo "sufrió" el partido.



Palestino manejó el balón liderado por el ex Banfield Agustín Farías en la zona media y el delantero Lucas Passerini (ex Estudiantes de Buenos Aires y Tigre) preocupando a la última línea local y convirtiendo a Franco Armani en figura.



Mientras que Boca, que tardó un día más en llegar a Ibagué por problemas con el vuelo, tendrá un encuentro ante Tolima (21.30 por Fox Sports) que será crucial para consolidar su objetivo de clasificarse para los octavos de final.



El grupo tiene como líder a Paranaense de Brasil con 9 puntos, luego se ubica Boca con 7, Tolima 4 y cierra las posiciones Jorge Wilstermann de Bolivia con 2.



El equipo brasileño visitará hoy a Wilstermann y Boca jugará sabiendo ese resultado, en un escenario que puede favorecerlo o no, de acuerdo a cómo absorba la presión.



Boca jugará en Colombia sin Carlos Tevez, quien ni siquiera viajó a raíz de la entorsis en la rodilla izquierda que lo persigue, y su lugar será ocupado por Mauro Zárate, la gran figura del equipo en lo que va del año.



El ingreso de Mauro Zárate por Tevez será la única variante respecto de la formación que goleó como local a Jorge Wilsterman (4-0) el 10 de abril pasado por la cuarta fecha.

En el equipo titular de Boca estará el lateral izquierdo sanjuanino Emmanuel Mas.

Amenaza de la barra

River visitará a Palestino en el estadio de Colo Colo debido a que como el estadio municipal de Palestino alberga a sólo 12.000 personas, el equipo chileno hará de local en el estadio del Cacique, con capacidad para casi 50 mil personas.



Esta situación fue lo que generó una insólita amenaza de su barra. En el facebook de la Garra Blanca (foto), la barrabrava de Colo Colo, se "advierte" que los hinchas de River no deben ocupar su lugar habitual sino ir al sector visitante y de no hacerlo sostienen que impedirán que el partido se dispute con normalidad.