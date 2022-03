River no tuvo inconvenientes para plasmar una lógica superioridad y venció fácilmente a Deportivo Laferrere, de la Primera C, por 5-0, para avanzar a los 16vos. de final de la Copa Argentina de fútbol. En el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, el conjunto de Núñez estableció una contundente goleada y sorteó cómodamente el estreno.

En la próxima instancia, River se medirá con el ganador de la llave entre Barracas Central y Acasusso.

En los primeros minutos, el equipo "millonario" buscó presionar arriba. De a poco, el conjunto bonaerense, el que milita en la Primera C, empezó a acomodarse en el campo y hasta se animó a merodear los dominios de Franco Armani, como en ese remate frontal de Julián Rodríguez Seguer (11m.) que atrapó el arquero, luego de un error de cobertura de González Pirez. Aunque bastó que el colombiano Quintero encontrara su lugar en la cancha y se erigiera en lanzador para que el elenco riverplatense comenzara a gestar la superioridad prometida. Un tiro de Alvarez que se fue desviado (24m.) sirvió de preanuncio. Y en un tiro de esquina desde la derecha, River encontró la llave de la apertura. "Juanfer" metió rosca al corazón del área y allí emergió Zuculini para meter el frentazo y vulnerar al arquero Morel (26m.). El desnivel trajo tranquilidad y el equipo de Gallardo encontró los espacios como para golpear nuevamente. A los 33m., un pase profundo de Quintero le permitió a Barco tejer una lucida maniobra individual y habilitar a Alvarez, quien de cabeza- estampó el segundo.

Y ya en tiempo de descuento, una inocente infracción en el área de Santiago sobre Palavecino le permitió al colombiano Quintero poner una distancia sideral entre uno y otro equipo.

El segundo tiempo estuvo prácticamente de más. Porque River "planchó" el ritmo y aprovechó para darle rodaje a aquellos jugadores que vienen de lesiones o son habitualmente suplentes. Y Laferrere buscó, por sobre todas las cosas, no desprotegerse más atrás para que la goleada no alcanzara cifras de escándalo. Con la cabeza puesta en Leandro N. Alem, su rival del domingo a las 17.00, por la quinta fecha del Apertura de la Primera C. Dos nuevos goles de Marcelo Herrera (uno de los puntos altos) y el ingresado Paradela decoraron la chapa final.

SU FUTURO

Luego de las declaraciones de Pep Guardiola, quien remarcó que Julián Álvarez "seguro estará con nosotros en la pretemporada" de Manchester City a mediados de este año, Jorge Brito, presidente de River, vertió su opinión acerca del futuro del Araña.

"La pelota la tiene el Manchester City por Julián Álvarez, contractualmente hasta junio es jugador de River y luego se verá", destacó Brito. La intención de todo River es que Álvarez pueda dilatar su estadía al menos hasta el Mundial de Qatar 2022, que se llevará a partir del 21 de noviembre próximo. De esta forma, el delantero de apenas 22 años podría seguir puliendo su talento en el club que lo vio nacer y evitar así una siempre complicada adaptación al fútbol europeo con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina.

Al margen del futuro del cordobés, el mandatario ahondó sobre las barras bravas: "Nos preocupa la barra y toda la inseguridad que tiene el fútbol. No es un tema ajeno a nosotros, estamos trabajando para eso".

Por el buen camino

El volante de River, Juan Fernando Quintero, ponderó la victoria al asegurar que "el equipo siempre busca seguir mejorando, con respeto ante el rival que sea y apuntando a realizar nuestro mejor juego. Vamos por el buen camino intentando dar nuestra mejor versión".

Consultado sobre cómo fue evolucionando desde su llegada para el segundo ciclo, el zurdo afirmó que "voy de a poco ganando cada vez más confianza. Cuando vine estaba lesionado un poco, así que eso a uno lo lleva con tranquilidad. Muy contento de estar acá nuevamente como siempre digo y ganando ritmo de a poco".

Por su lado, Julián Alvarez, goleador del equipo de Marcelo Gallardo, ponderó que "siempre tratamos de jugar con la misma seriedad y saber que el otro equipo es de unas categorías inferiores no nos cambia en nada. Buscamos hacer lo mejor posible y cumplir con lo que el entrenador pretende del equipo". El cordobés agregó a nivel personal que "me encuentro en un alto nivel, como todo el equipo. Uno pretende siempre dar el máximo y no pienso hoy por hoy si estoy en mi techo.

La idea es siempre mejorar y darle lo mejor al equipo para que nos vaya realmente bien como hasta este momento".