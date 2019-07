Atajada. Germán Lux, arquero de River, le contiene un remate muy peligroso a Lucas Carrizo, de Gimnasia. El cuidapalos reemplazó a Franco Armani y contuvo un penal en el partido.



River se metió en los octavos de final de la Copa Argentina al superar 5-4 en la definición por penales a Gimnasia de Mendoza, luego de que igualaran 1-1 en un partido desarrollado en la provincia de San Luis. El próximo rival del Millonario será Godoy Cruz.

River arrancó bien el encuentro, con esa habitual presión que no deja salir a los rivales de su campo. Sin embargo, la Banda fue perdiendo intensidad y, pese a tener siempre la pelota, no inquietó al arquero Tomás Marchiori. Los dos tuvieron una posibilidad clara para abrir el marcador en el primer tiempo: Lucas Carrizo se la robó a Leonardo Ponzio pero no definió bien ante Germán Lux, mientras que en la línea el equipo mendocino evitó el tanto del Millonario luego de un remate mordido de Julián Alvarez. Cuando promediaba la etapa inicial, llegó la primera preocupación para Gallardo: Ponzio sintió una molestia y decidió pedir el cambio.

El Millonario se adjudicó por la clasificación a octavos 1.180.000 pesos de premio.

Todas las emociones se dieron en el complemento y la primera la tuvo el Lobo mendocino: claro penal de Fabrizio Angeleri, se hizo cargo Ignacio Morales y entre Lux (con el pie) y el travesaño evitaron el gol. Gimnasia volvió a desperdiciar una muy clara en los pies del recién ingresado Tadeo Marchiori e, inmediatamente, River encontró el gol en la cabeza de Exequiel Palacios, quien desvió un remate que no llevaba peligro. Iban 21 y cuando parecía que el Millonario se iba a hacer dueño del encuentro, apareció Renzo Vera después de un centro para igualar las acciones a los 25. River fue en busca de la victoria y la más clara la tuvo con un remate desde afuera de Lucas Martínez Quarta, que se desvió y pasó muy cerca. Y se fueron a los penales...

Aguirre, Fernández, Zabaleta, De la Cruz, Marchiori y Ferreira convirtieron sus remates; Andrada la mandó al travesaño y esa fue la diferencia, debido a que después no fallaron Rafael Borré, Carrizo y Rollheiser.

CLAVES

Ausencias

River padeció en su nivel la falta de algunos jugadores clave como Matías Suárez, Lucas Pratto, Milton Casco y el propio arquero Franco Armani.

Ante esto apeló a otros futbolistas que tuvieron rendimientos desparejos.

Complicó

Gimnasia, pese a la diferencia de jerarquía en sus jugadores respecto al campeón de América, se las arregló para en el complemento generar diferentes chances para marcar. Le faltó puntería en los metros finales de la cancha.

Eficacia

Ya en la definición por penales, River demostró un total acierto en los cinco que ejecutó, mientras que Gimnasia pagó demasiado caro el único que marró. Un peso menos para el equipo de Gallardo que busca el tricampeonato en esta Copa.



REPERCUSIONES

Pinola: "Lo supimos sufrir"

El defensor de River, Javier Pinola, quien anoche tomó la cinta de capitán tras la salida repentina de Leonardo Ponzio, ponderó la capacidad de su equipo para superar a un duro rival como Gimnasia. "Siento que hicimos las cosas bien en muchos aspectos, pero sobre todo lo supimos sufrir en el segundo tiempo cuando el equipo tuvo algunas distracciones que ellos supieron aprovechar. Hay que hacer algunos retoques, pero diría que en líneas generales para ser el primer partido oficial de la temporada se hizo bien", sostuvo el zurdo.

Parejo. River no pudo superar con claridad a Gimnasia y en San Luis estiró la definición hasta los penales.

Consultado sobre la forma en que se juegan estos partidos con rivales de otras categorías, el zaguero puntualizó que "se hace difícil porque ellos con mucho esfuerzo pudieron equipararnos. Y se sabe que en un solo partido puede pasar cualquier cosa. Por suerte, el equipo cumplió algunas premisas que teníamos y sacamos adelante esta serie".

Respecto al futuro en la Copa Libertadores, donde se toparán con Cruzeiro, destacó que "será una historia diferente, es un partido de 180" y hay que aprovechar nuestros momentos en la llave".

Lesionado

Luego de perder esa pelota que generó una opción clara de gol para Gimnasia de Mendoza, gol que evitó Germán Lux, el volante de River Leonardo Ponzio se tocó la zona del aductor de la pierna derecha como cuando un jugador sabe que algo se lesionó. Y aunque probó e intentó seguir en la cancha, enseguida hizo otra señal inequívoca tras una nueva consulta desde el banco de suplentes: la del cambio. Nicolás de la Cruz fue su reemplazante cuando apenas iban 15 minutos.