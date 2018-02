Sin rumbo. El equipo de Gallardo atraviesa una crisis futbolística.

River viajó ayer a Brasil sin equipo confirmado para su debut de mañana por la Copa Libertadores ante Flamengo, en el partido válido por el Grupo 4 que se disputará en el estadio de Botafogo y a puertas cerradas.



En la Copa Libertadores, el certamen que ganó en 2015 de la mano de Gallardo, buscará revertir la situación, pero será un gran desafío porque el entrenador no encontró aún el equipo.



Las incorporaciones de Franco Armani, Bruno Zuculini, Juan Fernando Quintero, y en especial de Lucas Pratto, rompieron el mercado, pero a excepción del arquero, no marcan diferencia.



El rompecabezas de Gallardo, sin Gonzalo Martínez lesionado e Ignacio Fernández suspendido, tiene piezas con lugar reservado, como el arquero Franco Armani, los defensores Jonatan Maidana, los volantes Leonardo Ponzio y Enzo Pérez, pero el resto no está definido.



Martínez Quarta o Pinola; Marcelo Saracchi o Milton Casco; Quintero, De La Cruz y Zuculini se disputan el mediocampo; y los delanteros Lucas Pratto, Rodrigo Mora e Ignacio Scocco también compiten por la titularidad.