El mediocampista Lucas Robertone volvió a entrenarse con la Primera de Vélez luego de haber sido castigado por Gabriel Heinze, técnico del equipo, quien lo había mandado a la Reserva por haberse ausentado del inicio de la pretemporada sin permiso.

"Siento que no es problema de la determinación del entrenador, esto va más allá y es muy grave, son las personas que aconsejan a los futbolistas. Dolido estoy yo. Me molestó que no se respete la profesión y los valores. Tiene que saber las consecuencias", dijo el Gringo muy ofuscado en conferencia de prensa. El jugador, por su parte, hizo un posteo en Instagram: "Apretá los dientes, masticátelo", escribio.

El que sí trabajó con la Reserva fue Yamil Asad. La primera, por su parte, trabajó en Parque Leloir en turno simple (ayer lo había hecho en doble turno) con ejercicios físicos y con pelota.