Geográficamente, se distanció un poquito más de su Litoral brasileño natal, para acercarse más a la Cordillera, casi siempre en suelo sanjuanino. Y una vez más, la causa es el fútbol. Convirtió el primer gol con su nuevo equipo en la última fecha, que valió para seguir siendo el único puntero de la Liga Iglesiana, con puntaje ideal en 4 fechas. Roberval, a los 35 años, sigue disfrutando como futbolista, ahora en Los Andes, de Tudcum.

En un castellano que todavía tiene bastante de portuñol, a pesar de sus 13 años de residencia en San Juan (exceptuando una temporada en 2009 cuando jugó en el Audax Italiano de Chile) Roberval aseguró que se siente muy bien: “La gente es muy humana, muy cariñosa. La Liga está creciendo y eso es muy importante. El sábado pasado marqué mi primer gol, así que estoy muy contento”.

El delantero que llegó con 23 años a San Martín, donde jugó en dos periodos para luego pasar a Alianza, donde militó hasta la temporada pasada, para pasar luego a Peñarol en su última incursión en el Argentino A, fue seducido a un proyecto que muestra renovadas ambiciones y no sólo un equipo para seguir jugando. “Además de querer ser protagonista en la Liga y en la Copa de Campeones, la aspiración es estar el año que viene en el Argentino B (pasó a llamarse Federal Amateur en su última edición y es la categoría inicial del fútbol federado nacional)”, indicó para dejar en claro que hay ambiciones de crecimiento deportivo en el club.

Un dirigente del club aseguró que en el plantel hubo una rápida aceptación del jugador que nació en Pernambuco y que se caracteriza por humildad y sentido de integración. Roberval viaja desde San Juan a Tudcum el día previo a cada partido del equipo, al igual que Leonel Alcaraz, Brian juarez y, desde el último partido, Daniel Garipe, quien se sumó al cuerpo técnico que encabeza Nelson Montaño.

“San Juan es muy tranquilo. Siento que hay mucha gente que me quiere mucho. Hice muchos amigos y siento que me tratan bien hinchas de San Martín y de Alianza. Además mis tres hijos nacieron acá. A esta altura me siento un sanjuanino más”, soltó el jugador que en su DNI figura como Emison da Conceiçao, quien es también yerno de un exfutbolista muy reconocido en San Juan, como ‘Roquiño’ Mallea, actual dirigente de Alianza.

También tiene familia que permanece en Brasil y reconoció que la pandemia es un tema que no le pasa desapercibido. “Mi familia sigue allá y me preocupa. Gracias a a Dios todos están bien y siempre le pido a Dios que los proteja. A ellos y a todos los brasileño”, completó.

A Dios también se encomienda cada vez que escucha el silbato de un árbitro que indica el comienzo del partido. Ahora es en la Liga Iglesiana. “Sí, vengo de la playa y ahora estoy un poco más cerca todavía de la montaña. Y me siento muy bien”, completó con una espontánea sonrisa.