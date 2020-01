Etapa / Stage 4



���� En la Meta Sprint de Balde del Rosario se impuso #103 @RobinmCarpenter, seguido por #82 @peiogg y #32 @EvenepoelRemco.



���� #103 @RobinmCarpenter won the second Sprint, followed by #82 @peiogg and #32 @EvenepoelRemco.



��https://t.co/jfBFeMrZvP pic.twitter.com/EiRXbGALNh