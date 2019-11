La salida de Diego Maradona de Gimnasia es casi un hecho. Como el presidente que lo contrató no participará de las próximas elecciones que se desarrollarán el sábado 23 de noviembre en La Plata, el Diez pegará el portazo.

Gabriel Pellegrino intentó evitar la decisión del entrenador con el pedido de unidad de todos los espacios políticos, pero la iniciativa no tuvo un buen resultado. “Me trajo Pellegrino y si él no sigue, yo tampoco”, le habría dicho el DT a su círculo íntimo más confiable cuando se enteró de la ausencia del dirigente en los futuros comicios del Lobo.

“Diego es así. Vengo con vos y me voy con vos. Ya lo hizo en la selección argentina, cuando dejó de dirigir por sus principios. Para acompañar a su amigo (en referencia a Alejandro Mancuso con el que terminó distanciado por problemas económicos). Ahora, seguramente se irá de Gimnasia, porque el presidente no va a seguir”, aseguró Rocío Oliva en diálogo con Fox Sports.





En la entrevista con el programa Agenda, la ex pareja del Diez continuó con sus argumentos: “Fue la persona que lo llamó cuando nadie lo tenía en cuenta a Diego. Ahora, quizás, lo llamen de otros clubes. Creían que no podía dirigir o que no estaba capacitado; y la realidad es que le sobra capacidad. Es algo que le encanta. Creo que se va a ir y no veo oportuna la idea de intentar convencerlo (a quedarse), porque creo que está muy bien la decisión que tome”. Los clubes a los que hizo referencia la encargada del fútbol femenino del Tripero son Godoy Cruz y Argentinos. El pésimo rendimiento del Tomba en la presente Superliga y la posible partida de Diego Dabove del Bicho (fue sondeado por Racing para que reemplace al Chacho Coudet) alimentan las especulaciones sobre la continuidad de Pelusa en el torneo doméstico.

A las 17, se desarrollará una reunión entre la actual dirigencia de Gimnasia y el cuerpo técnico de Maradona, en la que se prevé que le pongan punto final a la relación. Pellegrino pretende que al menos dirija ante Arsenal, el domingo a las 19.40. Todo indica que Sebastián Méndez, Adrián González y el resto del cuerpo técnico lo acompañarán en la determinación.

Sin embargo, Oliva descartó la posibilidad de acompañar a Maradona con su renuncia. “Yo no me voy. Yo me quedaría porque las chicas necesitan una manager. Es parte del mensaje que quiero transmitir, porque se necesitan cada vez más mujeres en el rol de managers, entrenadoras y árbitras. El fútbol femenino no está atravesando un momento como el que sucede con Diego”, reflexionó.

“Tengo una academia de 6 a 18 años, porque la formación es lo más importante para el futuro del fútbol femenino. Yo no tuve esa posibilidad y está bueno enseñar las cosas básicas como sacar un lateral o no rechazar nunca para el medio. Es importante que conozcan la importancia del vestuario, el rol de la capitana y la capacidad de liderazgo que puedan adquirir para el día de mañana emplearlo en su trabajo, en su casa y en la vida”, concluyó Oliva.