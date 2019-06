“Cuando me operé por primera vez dijeron que no iba a jugar nunca más y pude hacerlo un año más y estar en la final en el Bernabéu. Si yo paraba no hubiese perdido tanta calidad de vida, igual no me arrepiento”. Las palabras de Rodrigo Mora emocionan. No es para menos: el jugador admitió que su amor por River fue más fuerte que su enfermedad.

El atacante, a quien le detectaron una necrosis acéptica en el femur que lo obligó a dejar el fútbol, abrió su corazón en una entrevista con Radio Mitre y dejó en claro que su paso por el Millonario fue, quizás, el más importante de su carrera. Además, aprovechó para invitar a los fanáticos para el próximo 13 de julio a su partido despedida, que contará con grandes figuras del club.

El uruguayo manifestó que está muy contento y ocupado con los preparativos de la fiesta, aunque aún se lamenta: "Hubiese preferido despedirme de otra manera y no tan rápido”. No es para menos. Si bien había perdido la titularidad, Mora siempre fue un jugador muy importante para Marcelo Gallardo. No sólo desde los futbolístico, sino también desde lo humano. Por eso, todos sus compañeros y excompañeros estarán en su partido despedida.

El delantero contó cómo es su día a día con la enfermedad que padece y reveló que le cuesta caminar: “Solo camino para las cuestiones cotidianas. No puedo correr, no puedo subir 20 escalones y tengo que caminar sin apoyar todo el pie porque miro las estrellas del dolor”, se lamentó.

Pero además, habló de sus miedos y le pidió fuerza a Dios para "estar bien para mi despedida". “Mientras pude di todo de mí, no sé cómo voy a estar físicamente para la despedida... sufro día a día con los dolores de cadera", reveló.

Mora dejó en claro que todavía no superó el retiro, pero que no se arrepiente de su decisión de haber seguido jugando, pese a lo que le habían dicho los médicos: “Decidí quedar rengo, pero dar todo por River”.

Por último contó cómo son sus días sin la posibilidad de ir a entrenar ni tomar mates con sus compañeros y admitió que le da miedo la soledad: “No quiero estar solo, porque pienso en cosas que no me hacen bien”. “Viví para el futbol, ahora veo fútbol por la tele y sé que ya no lo puedo hacer más, no puedo más”.

Rodrigo Mora todavía tiene sentimientos encontrados. Se siente apoyado por el club y su compañeros, pero sabe que deberá ocupar su cabeza en otras cosas además del fútbol.

