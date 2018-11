El Obras San Juan Voley de esta temporada hizo apuestas fuertes de nombres y una de ellas fue la repatriación del sanjuanino Rodrigo Quiroga que retornó a su provincia para vestir una vez más los colore del histórico equipo de San Juan. Es precisamente el punta receptor el que habló sobre el inicio de la Liga Argentina de Vóleibol, sostuvo que hasta el momento fue bueno y también hizo referencia al clásico que se viene esta semana ante UPCN.

El equipo de Juan Serramalera tuvo un inicio de liga cosechando dos victorias sobre dos presentaciones, por lo que para Rodrigo “el arranque nuestro ha sido muy positivo. Uno siempre entrena y se prepara para que pase lo mejor, pero a veces sucede y otras no. Todavía nos falta mucho por mejorar pero sin dudas me imaginaba un inicio positivo, con buenos partidos y actuaciones, siempre sin dejar de lado la evolución del equipo y el mejoramiento de cada uno”.

El sanjuanino, que supo ser capital de la Selección Nacional, habló de este nuevo Obras y mencionó que “el proyecto es completamente nuevo y el equipo también, más allá de que hay varias caras repetidas. El cuerpo técnico ha sido una apuesta grande desde la dirigencia y el club, creo que el trabajo que estamos haciendo con Serramalera es muy bueno, aunque esto recién empieza. Se están viendo los resultados en estos dos primeros partidos. Estoy muy contento y creo que el equipo todavía tiene que mejorar muchísimo, tenemos que entender mejor en muchos aspectos la idea del técnico, pero por todos lados es positivo el hecho haber arrancado una liga jugando dos partidos y ganándolos”.

Este jueves el Cantoni será testigo una vez más de un choque entre Obras y UPCN por la Liga, lo que promete ser un partido para alquilar balcones. En este sentido, Quiroga mencionó que “será un partido bastante particular porque somos dos equipos que pese a conocernos, hay un clásico en juego y son partidos distintos, trabados, quizá pocos vistosos. Creo que UPCN tiene un nivel altísimo de jugadores como el opuesto Bartman y la clave me parece que será contrarrestar a ese jugador, sin dejar de lado el resto que viene de ganar la Liga pasada. Va a ser un partido duro y lindo para ver. Siempre a los partidos así los juego intensamente dentro de la cancha, jugarlo y vivirlo en persona me da mucha alegría y satisfacción poder estar dentro de la cancha”.

El encuentro en el estadio cubierto del Parque de Mayo está previsto para este jueves a las 22.