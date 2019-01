Su momento. Robert Rojas, el defensor que llegó como refuerzo procedente de Guaraní de Paraguay, tendría hoy sus primeros minutos.

River difundió la lista de convocados para el partido de mañana a las 21 horas contra Unión en un pendiente de la fecha 12. La novedad más importante es la aparición de Robert Rojas, el defensor paraguayo que llegó en este mercado de pases y cuenta con chances de debutar oficialmente con la camiseta del Millonario.

Por otro lado, vuelve a sobresalir la ausencia de Leonardo Ponzio. El volante central, que tampoco había estado ante Defensa y Justicia, se quedó afuera debido a que el cuerpo técnico preparó un trabajo especial para enero con el objetivo de que tome ritmo físico para el resto del semestre, por lo que prefieren que no se sobrecargue de partidos de entrada. Está claro que el cuerpo del actual máximo referente del plantel no es el mejor a sus 36 años y sabiendo que el retiro es algo que se aproxima cada vez más. Si bien Ponzio manifestó que "me siento muy bien desde lo físico y quiero estar mucho tiempo en este club", el DT es conciente que debe cuidarlo en este arranque de la temporada sabiendo que lo más importante para el club se encuentra más adelante.

El resto de los convocados son los mismos que estuvieron ante Defensa.

La lista de concentrados de River para el partido ante Unión: Arqueros: Franco Armani y Germán Lux; Defensores: Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Kevin Sibille y Robert Rojas; Mediocampistas: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Juan Fernando Quintero, Bruno Zuculini, Camilo Mayada y Cristian Ferreira; Delanteros: Rafael Santos Borré, Nicolás De La Cruz, Lucas Pratto y Lucas Beltrán.